Le siège VantageXL First pour les Retreat Suite sur les Airbus A330neo de Virgin Atlantic.

Thompson Aero Seating VantageXL pour Virgin Atlantic Retreat Suite

Une version personnalisée du fauteuil-couchette VantageXL First de Thompson Aero Seating est entrée en service chez Virgin Atlantic. La configuration astucieuse de la gamme de sièges VantageXL de Thompson Aero Seating permet de créer une cabine BusinessFirst avec la densité de la classe affaires, offrant ainsi aux compagnies aériennes une première classe "gratuite". Virgin Atlantic a tiré parti de cette conception innovante pour créer sa suite Retreat, offrant aux passagers un autre niveau de luxe avec la même densité qu'une cabine traditionnelle de classe tout business.

Chaque Airbus A330-900 de Virgin Atlantic dispose de deux suites Retreat au rang central avant

Chaque Airbus A330-900neo de Virgin Atlantic dispose de deux suites Retreat situées sur le rang central avant. Ces suites exclusives offrent un espace personnel supplémentaire pour se détendre, prendre un repas raffiné ou dormir. Les lits entièrement plats mesurent 78,9 pouces et chaque passager dispose d'une télévision à écran tactile de 27 pouces avec connectivité Bluetooth et chargement sans fil. Thompson a créé un ottoman qui fait office de siège supplémentaire, permettant au passager de dîner avec un ami ou d'augmenter son espace de couchage. Le reste de la cabine de la classe supérieure (classe affaires) comprend également la suite VantageXL, chacune offrant des lits 77 pouces entièrement plats, des téléviseurs à écran tactile 17,3 pouces et un éclairage d'ambiance contrôlé par le passager, le tout méticuleusement personnalisé par Thompson. Chaque siège dispose d'un accès direct à l'allée, d'un vaste espace de travail et de détente, et d'une variété de rangements personnels.

Un travail en étroite collaboration avec Virgin Atlantic et avec Factorydesign

Henry Buckley, responsable du design chez Virgin Atlantic a commenté : " Dans le plus pur style Virgin Atlantic, nous avons élevé la fonctionnalité, le style et les caractéristiques de notre dernière cabine de classe supérieure, car nous nous efforçons de développer des produits et des services innovants qui créent des expériences mémorables pour nos clients. Ces deux sièges exclusifs, dotés de beaucoup d'espace supplémentaire, de rangements et d'écrans plus grands, donnent à nos clients la possibilité de se connecter les uns aux autres en vol, et de partager des expériences communes jusqu'à quatre personnes".

Pour créer l'intérieur de cabine sur mesure pour Virgin Atlantic, Thompson Aero Seating a travaillé en étroite collaboration avec Virgin Atlantic et avec Factorydesign pour s'assurer que les caractéristiques du design répondent à la vision et à l'éthique distinctives de la compagnie aérienne. Le style et la fonctionnalité ont été soigneusement conçus pour donner un sentiment d'opulence et différencier l'offre de Virgin Atlantic.