Le Sénégal construit son observatoire astronomique

La pose de la première pierre a eu lieu en présence du ministre directeur du cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, et de Maram Kairé, directeur de l’Agence Sénégalaise des Etudes Spatiales, l’ASES. L’OAS (Observatoire Astronomique du Sénégal) est construit à Khombole, dans la région de Thiès.

L’observatoire pourra compter sur un gros télescope principal de 60 cm de diamètre, dont les applications sont déjà très larges. Celui-ci sera provient d’ailleurs de la Ferme des Etoiles, dans le Gers, qui a été récemment vendue. Le télescope principal sera accompagné de quatre télescopes C14. Le tout sera pilotable à distance. L’OAS aura un rôle pivot dans le développement des compétences dans les métiers du spatial et de l’astronomie dans le pays. Le site comprendra un centre de recherche et un institut de formation scientifique.