Le Sénégal construit son observatoire astronomique

Historique. Le 13 novembre, le Sénégal a posé la première pierre de son futur observatoire astronomique, qui sera piloté par la fraîche agence spatiale du pays. Un événement qui n’a rien d’anodin dans l’évolution de l’écosystème spatial à l’ouest de l’Afrique.
La pose de la première pierre a eu lieu en présence du ministre directeur du cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, et de Maram Kairé, directeur de l’Agence Sénégalaise des Etudes Spatiales, l’ASES. L’OAS (Observatoire Astronomique du Sénégal) est construit à Khombole, dans la région de Thiès.
L’observatoire pourra compter sur un gros télescope principal de 60 cm de diamètre, dont les applications sont déjà très larges. Celui-ci sera provient d’ailleurs de la Ferme des Etoiles, dans le Gers, qui a été récemment vendue. Le télescope principal sera accompagné de quatre télescopes C14. Le tout sera pilotable à distance. L’OAS aura un rôle pivot dans le développement des compétences dans les métiers du spatial et de l’astronomie dans le pays. Le site comprendra un centre de recherche et un institut de formation scientifique.
Comme compétences attendues, on s’attend à terme à des emplois souverains qualifiés en optique, électronique et robotique. Ces domaines sont clés pour le développement du programme spatial sénégalais. Après avoir formé une poignée d’ingénieurs spatiaux au sein du Centre spatial de l’université de Montpelier ces dernières années, et lancé son premier cubesat en 2024 (Gaindesat-1A), le Sénégal compte déployer une constellation satellite d’observation de la Terre. Celle-ci est d’ailleurs développée en partenariat avec la société française Prométhée Earth Intelligence, et a un objectif dual. D’ailleurs, l’inauguration de l’OAS accueillait un représentant des forces armées. Le Sénégal a également un pied sur la Lune, à la fois signataire des Accords Artemis et partenaire de la base lunaire chinoise.
