Le secteur aérien européen appelle a une adoption rapide du règlement ReFuel EU

A quelques jours du lancement de l'édition 2023 du Salon Aéronautique du Bourget (Paris Airshow), les principaux organismes institutionnels aériens européens remettent un petit coup de pression sur les Etats européens pour les exhorter à adopter très rapidement le règlement "ReFuelEU Aviation" qui doit mettre en place l'ensemble du cadre de la décarbonation du secteur aérien européen.

L'Union Européenne ne doit pas prendre de retard sur les SAF

Les signataires, que sont ACI Europe (Branche européenne du Conseil International des Aéroports), A4E (Airlines For Europe), ASD (Association des Industries Aérospatiales et de Défense européennes), CANSO (Organisation des Services de Navigation Aérienne Civile) et ERA (Association des Compagnies Européennes Régionales), précisent : "La course internationale pour le leadership sur les SAF a commencé et les investisseurs européens ainsi que les partenaires industriels attendent un signal politique fort de la part des législateurs pour déployer leurs investissements. Les institutions européennes ne peuvent pas se permettre de retarder encore leur décision et que l'Union Européenne reste en arrière en termes de décarbonation et de compétitivité. Accélérer l'utilisation d'énergies renouvelables sur les dix prochaines années est la clé pour permettre une transition vers une économie neutre en carbone et de remplir les objectifs climatiques de l'Union Européenne".

Trouver des mécanismes d'incitation

"Le règlement ReFuelEU Aviation pourrait être complété par des incitations à la production de SAF au travers de leur inclusion au sein du "EU Net Zero Industry Act" (NZIA), qui ressemble à l'approche américaine dans le "Inflation Reduction Act" (IRA)", ajoutent encore les organismes institutionnels aériens européens. Rappelons que les Etats se sont déjà entendus sur les niveaux des mandats d'incorporations de carburants d'aviation durables : 2% en 2025, 6% en 2030, 20% en 2035, 34% en 2040, 42% en 2045, et 70% en 2050. Ces mandats d'incorporation incluent aussi des sous-mandats pour les carburants synthétiques : 1,2% en moyenne pour 2030 (sur les 6%), 2% en 2032, 5% en 2035 et jusqu'à 35% en 2050.