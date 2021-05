Le second Dassault Falcon 6X effectue son premier vol

Un second Falcon 6X en vol

Un deuxième avion d’essais en vol Falcon 6X a réalisé son premier vol, réalisant ainsi une autre étape importante dans le programme de développement du nouveau biréacteur à grande et haute cabine. L’avion d’essai en vol n°2 a effectué un vol de deux heures le 30 avril 2021, se dirigeant vers le niveau de vol 400 et accélérant à une vitesse de croisière de Mach 0,85.

Comme prévu

« Nous sommes très satisfaits de l’avancement du programme d’essais Falcon 6X et restons confiants en ce qui concerne sa date de certification, prévue pour 2022 », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation. « Nous avons maintenant deux avions en l’air. Chacun fonctionne comme prévu et affiche un haut niveau de maturité des systèmes pour cette phase du programme », poursuit Eric Trappier.

N°3 et 4 à venir

Un troisième avion avec un intérieur fini rejoindra le programme d’essai d’ici cet été. Le Falcon 6X n°3 servira à tester les systèmes et commodités de cabine, l'équipement de cuisine, les systèmes de divertissement en vol et les options, y compris la capacité Internet à grande vitesse en bande Ka. Plus tard, le premier avion de production, soit le Falcon 6X n°4, sera complété selon une configuration client typique et entreprendra une tournée mondiale visant à démontrer l’utilisation de l’avion complet, de la cellule aux systèmes et à la cabine, ainsi qu'à s’assurer de sa maturité avant entrée en service du Falcon 6X.