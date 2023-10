Le SCARA donne de la voix pour les dessertes insulaires et ultramarines

Alors que le transport aérien mondial vient de sortir d'une des plus grandes crises de son histoire, le secteur du transport aérien continue à être pressuré par une fiscalité très lourde qui voit même l'éclosion de nouvelles taxes alors qu'il y a encore quelques mois, le gouvernement avait, par la voix de Clément Beaune, ministre des transports une "stabilité fiscale" au sortir de la crise du Covid-19.

Dans ce cadre, le Scara (Syndicat des compagnies aériennes autonomes) a fait part le 11 octobre à la presse d'une série de mesures dont il demande l'application alors que la discussion du budget 2024 de la France a débuté à l'Assemblée Nationale. Concernant la création de la nouvelle "taxe sur les infrastructures de transport de longue distance" (dite aussi "taxe sur les concessions aéroportuaires"), le SCARA précise que : "Le texte présenté pour cette taxe dans le projet de loi de finances 2024 laisse la possibilité aux aéroports concernés d’en répercuter le poids sur leurs usagers/compagnies aériennes, contrairement aux concessionnaires d’autoroutes qui sont l’autre acteur économique visé par cette nouvelle mesure fiscale. Le SCARA demande que ce projet de nouvelle taxe soit amendé afin de s’assurer qu’elle ne pourra pas être répercutée sur les usagers, et en particulier sur les compagnies aériennes". Rappelons qu'à ce sujet, la direction du groupe ADP a d'ores et déjà annoncé que si cette taxe était mise en place, elle la répercuterait sur les compagnies aériennes.

Des adaptations et des exonérations

A côté de l'adaptation de cette nouvelle taxe, le SCARA demande aussi des adaptations des taxes existantes pour tenir compte de la spécificité des dessertes insulaires et ultramarines. Concernant la taxe de solidarité, le SCARA rappelle qu’il attend toujours la mise en œuvre de l’exonération, promise par l’État lors de sa création il y a plus de trois ans, du volet « écocontribution » de la taxe de solidarité pour les dessertes des Outre-mer et de la Corse. Le surcoût pour l'Etat estimé pour l'Etat serait de l'ordre de 6 millions d'euros (environ 4 millions d'euros pour les territoires ultramarins et 2 millions d'euros pour la Corse).

Le syndicat aérien demande par ailleurs une exonération de la taxe d'aviation civile pour tous les vols au départ ou à destination de tous les territoires ultramarins et de la Corse au titre de l’effort national à la continuité territoriale, et pour aider l’ouverture de ces territoires ultramarins à leurs zones d’échanges économiques géographiques, par exemple : les Caraïbes pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, l’océan Indien pour la Réunion et Mayotte, l’océan Pacifique et l'Asie pour la Polynésie, l’Australie pour la Nouvelle-Calédonie et l'Amérique du Nord pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Le coût estimé de cette mesure pour l'Etat serait de 24 millions d'euros (17 millions d'euros pour les territoires ultramarins et 7 millions d'euros pour la Corse). Rappelons que la taxe de l’aviation civile, qui finance le coût de l’administration de l’Aviation Civile et de ses fonctions régaliennes, s’applique à tous les vols au départ du territoire français, hormis les vols au départ de certaines collectivités d’Outre-mer (Polynésie et Nouvelle-Calédonie).

Enfin, le SCARA demande depuis de nombreuses années la prise en charge par le budget général de la Nation des missions régaliennes de l’État de sécurité/sûreté en aéroports qui s’applique à tous les vols au départ du territoire français. Au titre de l’aide à la continuité territoriale a minima, le SCARA demande dès à présent d’en exonérer la prise en charge par les territoires ultramarins et la Corse. Rappelons que les coûts estimés pour la taxe de sécurité et de de sûreté, coûtent plus de 1 milliard d'euros (pris en charge par les compagnies), dont 67 millions d'euros au titre des dessertes ultramarines et 29 millions pour la Corse.