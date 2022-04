Le Scaled Flight Demonstrator a réalisé son premier vol

Un monocouloir de 4 mètres d'envergure

Le 30 mars 2022 s’est déroulé le vol inaugural d'une version réduite d'un avion monocouloir, appelé Scaled Flight Demonstrator (SFD). Dans le cadre de Clean Sky 2, cofinancée par le programme de l'Union Européenne Horizon 2020 et l'industrie privée, le SFD sera utilisé par les partenaires (respectivement l’Onera, son équivalent néerlandais le NLR, le centre de recherches aérospatial italien Cira et Airbus) pour tester et faire évoluer technologies perturbatrices qui permettront de réduire considérablement la consommation d'énergie. Ce tout premier vol du SFD a eu lieu à Deelen (Hollande) et a duré 9 minutes, atteignant une hauteur de 400 mètres (1 400 pieds).

Un complément d'importance des moyens d'essai expérimentaux classiques

Le SFD servira notamment à compléter les simulations numériques, les essais en souffleries et les autres moyens d'essai expérimentaux classiques. Le SFD sera particulièrement utile pour évaluer la dynamique des avions et la validation des lois de contrôle. D’une envergure de 4 mètres, sa masse au décollage est de 140 kg et il a une vitesse de croisière de 85 kts (157,4 km/h). Grâce à des essais en soufflerie et à des campagnes d'essais en vol, les caractéristiques mécaniques de vol du SFD sont dérivées de celles d'un avion en vraie grandeur, puis comparées à celles-ci, afin d'évaluer l'approche de manière globale. Outre la mise en place et la coordination de l'ensemble du processus de validation, l'Onera étudie l'impact de la mise à l'échelle et définira les lois de transposition finales entre le véhicule à l'échelle et sa référence grandeur nature.

Début des essais de qualification

Ce vol inaugural correspond au début des essais en vol de qualification. Après cette première série d'essais, le SFD sera transféré à Aeroporti di Puglia, en Italie, pour des essais en vol de mission plus tard dans l'année. Au cours de cette deuxième campagne expérimentale, des manœuvres spécifiques seront effectuées afin de constituer la base de données nécessaire à la validation scientifique approfondie de l'approche des essais en vol à l'échelle.

Avant la maturation de la propulsion électrique distribuée

Après avoir passé en revue les besoins de l'industrie et les capacités de recherche disponibles, la plate-forme de démonstration d'aéronefs innovants pour les avions de transport de passagers (LPA) a décidé d'achever une validation approfondie des essais en vol à l'échelle (SFD) en tant que moyen d'essai viable et compétitif pour étudier le comportement dynamique des aéronefs. Dans une deuxième phase, le SFD sera utilisé pour la maturation de la propulsion électrique distribuée.

ONERA, NLR, CIRA, l'alliance des centres de recherche aérospatiaux

L'approche des essais en vol à l'échelle est validée par une équipe consolidée de 4 entités apportant une expertise spécifique. Outre la mise en place et la coordination de l'ensemble du processus de validation, l'Onera étudie l'impact de la mise à l'échelle et définira les lois de transposition finales entre le véhicule à l'échelle et sa référence grandeur nature. Le Royal NLR, le centre de recherche aérospatial néerlandais, identifié comme l'opérateur du SFD, est en charge de la conception, de la fabrication, de l'intégration, des essais au sol et des opérations de vol du SFD ainsi que de l'ensemble de l'instrumentation des essais en vol. Parallèlement, le Cira italien a conçu, fabriqué et testé le système de guidage, de navigation et de contrôle du SFD ainsi que la station au sol du télépilote. Le Cira est également responsable des essais en vol de la mission qui se déroulent à Grottaglie en Italie. Airbus a fourni les objectifs de démonstration au début du projet et soutient les différentes phases de développement du SFD tout au long du projet.