L'Onera se voit décerner un prix par la Nasa

Sunset 2 récompensé par un Group Achievement Award...

Le projet Sunset 2, qui implique une équipe d’une quinzaine d'ingénieurs de l'Onera issus du DMPE ( Département Multi-Physique pour l'Energétique), du DAAA (Département Aérodynamique, aéroélasticité, acoustique) et de la direction des souffleries a été récompensé par la Nasa. Cette coopération s’est vue décerner un "Group Achievement Award" (littéralement prix d'excellence de groupe) qui est une des reconnaissances les plus prestigieuses décernées par la Nasa.

... Ou l'étude des effets du givre sur des ailes en flèche

Le projet Sunset 2 portait sur l'étude des effets du givre sur des ailes en flèche et a permis de constituer plusieurs bases de données uniques sur la caractérisation des effets du givre sur les performances aérodynamiques d'un aéronef. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une coopération au long cours entre l'Onera et la Nasa qui a débuté en 2007 avec le projet Sunset 1 et devrait se poursuivre avec le projet Sunset 3 qui visera à étudier les effets du givre sur les ailes en flèche hypersustentées.