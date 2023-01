Le SBTi valide les objectifs de décarbonation du Groupe Safran

Ces objectifs couvrent les émissions directes (scope 1) et indirectes (scope 2)

Ces objectifs couvrent les émissions directes (scope 1) et indirectes (scope 2) liées à la consommation d’énergie des opérations du Groupe, ainsi que les émissions liées à l’usage de ses produits (scope 3). Safran s’est ainsi engagé à réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 50,4 % d’ici 2030 par rapport à

l’année de référence 2018, et celles du scope 3 de 42,5 % par siège.kilomètre d’ici 2035 par rapport à 2018. La validation de SBTi atteste que les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre fixés par Safran sont compatibles avec l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, décidés lors de la COP21 en décembre 2015. « Je suis fier que Safran soit l’un des premiers acteurs aéronautiques au monde à obtenir la validation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par SBTi. Cette étape importante témoigne du plein engagement du Groupe dans la feuille de route de la décarbonation de l’aviation, dont les principaux leviers sont le développement d’avions plus sobres et l’incorporation croissante de carburants durables » a déclaré Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.

75 % de son effort auto-financé de recherche (R&T) pour améliorer la performance environnementale de ses produits

Pour tenir ses engagements, Safran consacre 75 % de son effort auto-financé de recherche (R&T) à l’amélioration de la performance environnementale de ses produits (scope 3). La feuille de route du Groupe s’articule autour des trois grands domaines suivants :

* Le développement de technologies pour des avions ultra-efficaces : le programme technologique RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de CFM prépare la prochaine génération de moteurs avec pour objectif de réduire de plus de 20 % les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Ce programme s’appuie également sur l’allégement des structures (matériaux composites, fabrication additive) et l’hybridation électrique.

* L’utilisation des carburants durables : dans ce domaine, Safran met en œuvre un plan de R&T afin d’assurer la totale compatibilité des futurs carburants SAF avec l’ensemble des moteurs et systèmes carburants. Safran a notamment contribué à mener plusieurs essais en vol avec 100 % de carburants durables, et investi début 2022 dans la start-up allemande Ineratec qui développe des unités de production de carburants de synthèse. Safran préside par ailleurs le volet aviation de l’Alliance industrielle européenne sur les carburants durables et bas-carbone pour développer cette filière industrielle.

* Le développement de la propulsion électrique et l’hybridation pour les nouveaux moyens de mobilité aérienne, hélicoptères, navettes et avions régionaux. Safran se positionne en leader sur ces architectures hybrides ou tout-électriques grâce à sa compétence sur l’ensemble de la chaîne d’énergie.

Safran mobilise ses principaux fournisseurs

Pour les scopes 1 et 2, Safran s’appuie sur un plan d’actions ambitieux qui vise à réduire la consommation d’énergie dans ses sites industriels et tertiaires, et s’approvisionner de manière croissante en énergie renouvelable. En septembre 2022, dans le contexte de la crise énergétique européenne, Safran s’est engagé à réduire la consommation énergétique de ses sites européens de 10 % d’ici 2024 par rapport à 2019, au travers d’un plan de sobriété dédié. En complément de ces objectifs, qui couvrent 95 % de ses émissions de gaz à effet de serre, Safran mobilise ses principaux fournisseurs pour les engager vers une trajectoire de décarbonation compatible avec l’Accord de Paris.