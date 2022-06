Le Royaume-Uni met fin au projet de démonstrateur Mosquito

Un démonstrateur technologique annulé...

Le projet Mosquito, le démonstrateur technologique d'un futur avion de combat sans équipage, semblable au Loyal Wingman et étudiée par le Rapid Capabilities Office (RCO) de la Royal Air Force, ne dépassera pas le stade de la phase de conception. Cette décision, prise d'un commun accord avec les partenaires industriels, fait suite à un examen détaillé du démonstrateur technique et du programme de plus grande ampleur, LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft, littéralement Nouvel avion de combat léger et abordable). LANCA a pour but de faire mûrir le concept d'un système sans pilote qui volera à grande vitesse aux côtés des avions de chasse, améliorant ainsi leur capacité à mener des missions de combat aérien, de reconnaissance et de surveillance.

...Et LANCA réorienté...

Le programme LANCA a été lancé en 2015 pour mettre en service un aéronef comparable au "Loyal Wingman", capable d'opérer aux côtés des chasseurs actuellement en service tels que le Typhoon et le F-35B, et faire ensuite partie du système aérien de combat futur, c'est-à-dire opérer aux côtés du Tempest ou plutôt le FCAS. Mosquito en était le démonstrateur technologique, à cette fin en janvier 2021 Spirit AeroSystems a reçu un contrat de trois ans et 30 millions de livres sterling pour réaliser ce démonstrateur technologique. Mosquito aurait ainsi dû voler à la fin de 2023. Las, le programme a subitement pris fin au travers de l'annonce faite par la RAF suite à la décision prise par le ministère britannique de la défense. L'analyse du Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) (agence exécutive du ministère de la Défense du Royaume-Uni) a permis de conclure que "de meilleures capacités à un rapport coût-efficacité plus avantageux semblaient pouvoir être atteints en explorant des capacités additives plus petites, moins coûteuses".

...Avec un changement de direction

"Grâce au projet Mosquito et à d'autres activités d'expérimentation, la Royal Air Force a fait des progrès substantiels et a acquis une valeur significative dans la compréhension et l'exploitation d'une gamme de futures capacités sans équipage", a déclaré l'Air Commodore Jez Holmes, chef du bureau des capacités rapides. "Cette décision maximise l'apprentissage accumulé à ce jour et permet un changement de direction pour le programme LANCA. Le Bureau des Capacités Rapides va maintenant lancer rapidement des activités pour poursuivre agressivement l'engagement ferme et inchangé de la RAF d'intégrer des capacités avancées sans équipage dans la combinaison de forces à court terme avec une valeur ajoutée plus immédiate".