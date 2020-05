Le premier Loyal Wingman fait sa sortie d'usine

Pour la RAAF

Une équipe de l’industrie australienne dirigée par Boeing a présenté le premier drone Loyal Wingman à la Royal Australian Air Force, au cours de la sortie d'usine de l'aéronef. L’avion, qui utilise l’intelligence artificielle pour étendre les capacités des plates-formes habitées et sans pilote, est le premier à être conçu, conçu et fabriqué en Australie en plus de 50 ans. Il s’agit du plus important investissement de Boeing dans un avion sans pilote à l’extérieur des États-Unis.

3 prototypes

L'aéronef est l'un des trois prototypes qui seront développés dans le cadre du programme de développement de ce drone, lequel est réalisé en partenariat avec la Royal Australian Air Force.Le projet avait été dévoilé en février 2019, lors du Salon aéronautique international d'Australie, qui se tenait alors à Avalon, visant à l'étude et à la construction d'un drone apte à voler dans le cadre d'une formation MUM-T (Manned-Unmmaned Team, c'est-à-dire avec ou sans pilote) aux côtés de chasseurs.

Premier vol cette année

Loyal Wingman a été conçu à l’aide d’un jumeau numérique pour modéliser ses structures, ses systèmes, ses capacités et ses besoins en cycle de vie complet. Boeing précise également que le drone comporte la plus grande pièce composite unique infusée de résine jamais réalisée par l'avionneur. Le prototype Loyal Wingman passe maintenant aux essais au sol, suivis du taxi et du premier vol plus tard cette année.