Le Rolls-Royce Pearl 700 a reçu son certificat FAA

La FAA délivre son certificat de type un an après l'AESA

Rolls-Royce a annoncé le 8 septembre 2023 que son turboréacteur Pearl 700, le moteur exclusif des tout nouveaux avions d'affaires Gulfstream G700 et Gulfstream G800 a reçu la certification officielle de la Federal Aviation Administration (FAA), le régulateur américain. Ce moteur développé au Centre d'excellence Rolls-Royce pour les moteurs d'aviation d'affaires à Dahlewitz, en Allemagne, a été conçu sur mesure pour équiper deux des derniers jets d'affaires de Gulfstream, leur permettant d'effectuer des missions à très long rayon d'action à une vitesse proche de la vitesse du son. Le moteur a reçu sa certification de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en septembre 2022.

Un turboréacteur conçu à Dahlewitz en Allemagne

"Au cours du programme complet d'essais en intérieur et en extérieur, le moteur a démontré des performances exceptionnelles en fonctionnant au niveau de la mer et en altitude avec du carburéacteur classique et du carburant aviation durable (SAF) à 100 %. Il a prouvé sa capacité à résister aux impacts d'oiseaux, aux vents latéraux, à la glace, à la grêle et à l'ingestion d'eau. Il a également réussi le test critique de confinement des aubes de soufflante, au cours duquel une aube de soufflante est délibérément libérée à une vitesse maximale", commente Rolls-Royce.

Générateur de gaz Advance 2

Les essais ont été réalisés sur différents sites de Rolls-Royce en Europe et en Amérique du Nord, notamment à Dahlewitz en Allemagne, à Bristol au Royaume-Uni, au Manitoba et à Montréal au Canada, sur le site d'essai extérieur des moteurs à réaction de Rolls-Royce, situé au centre spatial John C Stennis de la NASA, dans le Mississippi, aux États-Unis, ainsi que sur le banc d'essai d'altitude de l'AEDC (Arnold Engineering Development Center) à Tullahoma, dans le Tennessee, aux États-Unis. Le Pearl 700 combine le générateur de gaz Advance2 avec un tout nouveau système à basse pression, ce qui se traduit par une augmentation de 8 % de la poussée au décollage à 18 250 lbf par rapport au moteur BR725. Le moteur offre un rendement supérieur de 5 %, tout en conservant ses performances en matière de bruit et d'émissions.