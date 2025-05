Le Rolls-Royce Pearl 10X approche de la phase finale des essais de certification.

Les principaux tests de certification réalisés

Rolls-Royce annonce d'importants progrès dans le programme de développement du moteur Pearl 10X. Le programme progresse à un rythme soutenu, tous les principaux tests de certification du moteur, à l'exception d'un seul, ayant été réalisés avec succès, notamment l'intervalle de maintenance initial (IMI), l'essai de type, l'impact d'oiseau moyen (MBS), le vent latéral extérieur et les émissions. Tous les essais ont confirmé la maturité du produit et confirment l'engagement de Rolls-Royce dans le programme Falcon 10X de Dassault. Le seul test restant devrait être achevé dans les mois à venir et contribuera au lancement de la prochaine campagne d'essais en vol de Dassault.

3 400 heures d'essais

Au total, le programme a accumulé plus de 3 400 heures d'essais, à la fois sur le démonstrateur Advance2 et sur la configuration du moteur Pearl 10X. Cela comprend une campagne complète d'essais en vol sur le banc d'essai dédié au Boeing 747 de Rolls-Royce à Tucson, Arizona, États-Unis, qui s'est achevée l'année dernière. Au cours de cette campagne de six mois et de plus de 25 vols, le moteur a parcouru une distance de 36 000 km, ce qui aurait permis à l'avion de faire 1,5 fois le tour du monde.

A Haillan, près de Bordeaux

Parallèlement, Rolls-Royce a ouvert son nouveau site de soutien à la production de 2 000 m² au Haillan, près de Bordeaux, en France. Le site, qui se trouve à proximité de la chaîne d'assemblage final de Dassault à Mérignac, jouera un rôle important dans le soutien des activités d'essai en vol et de production du Falcon 10X de Dassault. Le site abrite des bureaux, un atelier et un entrepôt, et accueillera environ 30 employés.

Le premier moteur Rolls-Royce sur un jet d'affaires signé Dassault Aviation

Le Pearl 10X est le premier moteur Rolls-Royce à équiper un avion d'affaires Dassault. Le choix du Pearl 10X par l'avionneur français pour son nouveau produit haut de gamme est une nouvelle preuve de la position de Rolls-Royce en tant que motoriste de choix dans l'aviation d'affaires. Le Pearl 10X est doté du générateur de gaz Advance2, associé à un système basse pression haute performance, ce qui permet d'obtenir une poussée supérieure de plus de 18 000lbf (80 kN). Le turboréacteur Pearl 10X est équipé d'une soufflante blisquée, d'un compresseur haute pression et six étages blisqués. La chambre de combustion à très faibles émissions précède une une turbine haute pression à deux étages, vient ensuite une turbine basse pression à quatre étages améliorée. L'ensemble est logé dans une toute nouvelle nacelle sur mesure de Spirit AeroSystems.

100 % SAF

Par rapport à la dernière génération de moteurs Rolls-Royce pour l'aviation d'affaires, le Pearl 10X offre un rendement supérieur de 5 %, tout en garantissant des performances élevées en matière de bruit et d'émissions. Le moteur est également compatible avec le carburant aviation durable à 100 %. Ce moteur permettra aux clients et aux opérateurs de bénéficier d'un accès privilégié aux aéroports et d'effectuer des vols à très longue distance tout en étant capables de voyager presque aussi vite que la vitesse du son.