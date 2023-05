Le Rafale F5 associé à un drone de combat hérité du programme nEUROn ?

La Loi de programmation militaire pour la période de 2024 à 2030 est actuellement la source de nombreuses discussions dont les résultats détermineront les orientations du développement des Armées françaises et la question de l'aviation n'y échappe pas. Si la DGA à prononcée la qualification au Standard F4.1 du Rafale au mois de mars dernier, le programme du Système de combat aérien du futur (SCAF) et son avion de nouvelle génération pourraient, eux, prendre du retard. La coopération tripartite entre la France (qui mène finalement le projet après un temps d'incertitudes) aux côtés de l’Allemagne et de l’Espagne doit donner naissance à un nouveau chasseur appartenant à la 6e génération à l’horizon 2040 ( article sur le sujet ). Le programme dispose d'un budget de 3,2 milliards d’euros, or un retard semble très probable quant à cette échéance, alors que de son côté le futur missile ASN4G (pour Air-Sol Nucléaire de 4e génération) de dissuasion nucléaire de la France, continue d’avancer dans sa phase de conception pour une entrée en service envisagée pour 2035 ( article sur le sujet ).

Le standard F5 : la compétitivité du Rafale maintenue dans l'attente du NGF

Le projet d’un Standard F5 du Rafale a en effet vu le jour dans un document parlementaire de la commission de la défense nationale et des forces armées consacré à la dissuasion nucléaire, pour une entrée en opérations avant 2035. Dès lors, il permettra aux deux composantes essentielles de la puissance aérienne française, les Forces aériennes stratégiques (FAS) et l’Aéronautique navale, de ne pas être déclassées dans la période de transition précédent la mise en service du chasseur NGF. Il devrait ainsi permettre à l'AAE: de conserver son efficacité face à l’évolution des systèmes de défense air-sol, dont la guerre en Ukraine prouve l’importance, ainsi que de faire face aux situations de dénis d'accès, dénis de zone (A2/AD) de ses adversaires futurs tout ayant des capacités améliorées en terme d'analyse de données et de guerre électronique.

De plus le Rafale au Standard F5 participera à une nouvelle étape de connectivité des avions de chasses de l’Armée de l’Air et de l’Espace, à l’instar du Standard F4 dont l’efficacité pour le combat en réseau sera déjà améliorée par de nouvelles liaisons satellite et intra-patrouille, un serveur de communication et des radios logicielles. Selon le chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace, le général Stéphane Mille, le standard F5 du chasseur français aurait déjà été approuvé par l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu.