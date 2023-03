Le chasseur NGF du programme SCAF entre dans une nouvelle phase

Un lancement qui était devenu inespéré

Le 1er décembre 2022 marquait la fin de longues négociations et des nombreuses inquiétudes qui avaient pu apparaître sur le futur avion de combat européen. Eric Trappier, président de Dassault Aviation, se réjouissait alors de pouvoir prochainement entamer la phase 1B, devant aboutir au développement d’un démonstrateur et qui devrait voler vers 2029. Cette coordination passera par les trois industriels européens : Indra (Espagne) , Airbus Defence (Allemagne) et Dassault Aviation (France) en tant que maître d'œuvre principal.

La première phase se déclenche

C’est aujourd’hui que se lance officiellement la première phase 1B d’une longue série d’étapes devant permettre aux industriels d’avancer sur le développement de l’avion de combat NGF, avec un budget de 3,2 milliards d’euros. Le logiciel Catia de Dassault Systèmes, expert mondial dans la conception numérique, va servir de base collaborative numérique afin de concevoir le futur avion de combat.

Côté français, les partenaires historiques comme Safran et Thales vont participer au projet, avec à leurs côtés l’ensemble des PME et des sous-traitants traditionnels de Dassault qui vont également apporter leur savoir-faire, comme c’est déjà le cas du Rafale qui prendra progressivement sa retraite après l’entrée en service du NGF. Ce dernier est perçu comme la clé de voûte du système de systèmes SCAF, où l’ensemble des membres d’une coalition seront connectés dans un cloud de combat où les acteurs aériens, maritimes, terrestres et spatiaux pourront interagir.