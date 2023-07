Le Racer dévoile sa livrée

Une belle livrée pour le Racer...

L'information est passé sur Twitter, annoncée par le patron d'Airbus Helicopters lui-même, Bruno Even. Le Racer est entré en cabine de peinture et a reçu une splendide livrée qui n'attend plus que le premier vol pour être vraiment inaugurée. Ainsi le démonstrateur technologique Racer d’Airbus Helicopters est entré dans l'atelier de peinture au début du mois. Bruno Even a indiqué que "l'appareil était en bonne voie pour les essais au sol et le premier vol avant la fin de l'année". L'appareil sera propulsé par deux moteurs Safran Aneto-1X qui peuvent également voler en « mode éco [nomique] », en utilisant un moteur en croisière pendant que l'autre tourne au ralenti.

...Vers son premier vol d'ici la fin de cette année

Le Mode Eco est destiné aux hélicoptères bimoteurs ˜ : il consiste en la mise en veille d'un des deux moteurs durant le vol en croisière, permettant ainsi à l'autre de fonctionner à un régime de puissance plus optimal et plus sobre sur le plan énergétique. Ce mode de fonctionnement permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation en carburant de l'ordre de 15 %, et d'accroître la distance franchissable. Chaque fois que nécessaire (durant un atterrissage ou une procédure d'urgence, par exemple), le moteur en veille est automatiquement et très rapidement (en quelques secondes) rétabli à pleine puissance grâce à un moteur électrique innovant.Sur le Racer, le Mode Eco met en oeuvre un moteur Aneto-1A et un système électrique de redémarrage rapide développé en collaboration avec Aquitaine Electronique (Groupe AECE) et Safran Cabin (Ventilation Systems).Ce dernier est constitué d'un boitier électronique assurant notamment le pilotage et la régulation, et d'un moteur électrique à haute densité de puissance relié mécaniquement aux parties chaudes du moteur.

Un concentré de technologie

Le Racer -comme de reste le H160 précédemment- a été victime de la pandémie, mais cet épisode est désormais à conjuguer au passé. Héritier du programme X3 avec de plus l'apport de nouvelles technologies, le Racer vise à démontrer des fonctions d'hybridation, de stop and start, permettant de réduire la consommation de 15 % en arrêtant un des moteurs en vol et à fonctionner à pleine puissance sur le deuxième turbomoteur. Concentré de technologie, le Racer se caractérise entre autres par les arbres reliant de part et d'autre la boîte de transmission principale (BTP) aux boîtiers réducteurs des rotors latéraux. Ces arbres, dont la vitesse de rotation est de 3 000 tours/min,sont les pièces les plus innovantes produites jusqu'alors en raison de leur longueur, qui se situe aux environs de 3 m. L'empennage, soit le stabilisateur horizontal et les dérives, sera produit par Aernnova, une société espagnole. De type assymétrique et réalisée en matériaux composites, cette queue est également la première du type conçue chez Airbus Helicopters et, tout comme l'arbre de liaison BTP-rotors latéraux, elle se distingue elle aussi par ses dimensions exceptionnelles, puisque sa hauteur atteint les 3 m. Avio Aero, pour sa part, s'est occupée de la BTP, mais aussi et entre autres des berceaux moteur, qui sont réalisés en titane.