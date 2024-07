Le Racer d'Airbus Helicopters dépasse les 400 km/h

220 noeuds soit 407 km/h

Le démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse Racer d'Airbus, développé dans le cadre du projet européen de recherche Clean Sky 2, a atteint son objectif de vitesse de croisière rapide de 407 km/h (220 kts). Le 21 juin, moins de deux mois après son premier vol, le démonstrateur Racer a dépassé son objectif de vitesse de 407 km/h (220 kts) en atteignant 420 km/h (227 kts) dans sa configuration initiale. En seulement sept vols et environ neuf heures d'essais en vol, la quasi-totalité de l'enveloppe de vol a été ouverte.

Vers le mode éco

« Cette réussite en si peu de temps témoigne du travail acharné de nos 40 partenaires dans 13 pays européens pour faire voler toute cette innovation. Outre ses performances, le comportement aérodynamique et la stabilité de l'avion sont prometteurs. Nous attendons tous avec impatience la prochaine phase d'essais en vol, en particulier le mode éco qui nous permettra de couper un moteur en vol avant, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions de CO2 », a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. L'équipe d'essais en vol était composée de Hervé Jammayrac, pilote en chef des essais en vol, Dominique Fournier, ingénieur des essais en vol, et Christophe Skorlic, ingénieur des essais en vol. La prochaine phase d'essais en vol se concentrera sur les opérations sur un seul moteur et finalisera l'enveloppe de vol.

20 % de consommation en moins

Optimisé pour une vitesse de croisière de plus de 400 km/h, le démonstrateur Racer vise à obtenir le meilleur compromis entre vitesse, rentabilité et performance de la mission. Le Racer vise également une réduction de la consommation de carburant d'environ 20 % par rapport aux hélicoptères de la génération actuelle dans la même catégorie de poids maximum au décollage, grâce à l'optimisation aérodynamique et à un système de propulsion innovant en mode éco. Développé avec Safran Helicopter Engines, le système éco-mode hybride-électrique permet de mettre en pause l'un des deux moteurs Aneto-1X en vol de croisière, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2. Le Racer vise également à démontrer comment son architecture particulière peut contribuer à réduire son empreinte acoustique opérationnelle.