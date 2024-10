Le prototype du Cessna Citation CJ4 Gen3 fait son premier vol

Le CJ4 Gen 3 premier en vol

Textron Aviation a annoncé aujourd'hui que son prototype Cessna Citation CJ4 Gen 3 a pris l'air pour la première fois au début du mois d'octobre. L'annonce de ce vol fait suite au dévoilement aujourd'hui par la société de trois nouveaux Gen 3 pour sa famille de jets légers Citation lors de la National Business Aviation Association - Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), le salon de l'aviation d'affaires qui se tient actuellement à Las Vegas. Ces jets d'affaires de nouvelle génération - les Citation M2 Gen3, CJ3 Gen3 et CJ4 Gen3 - s'appuient sur l'héritage de la famille Citation, qui est sans doute l'une des gammes de jets d'affaires figurant parmi les plus populaires.

Un vol d'1h 47 min

Piloté par Corey Eckhart, pilote d'essai principal, et Ed Wenninger, pilote d'essai en chef, le prototype CJ4 Gen3, propulsé par deux turbopropulseurs Williams International FJ44-4A, a décollé du campus ouest de Wichita, sur l'aéroport national Eisenhower. L'équipe a évalué les nouveaux systèmes avioniques, ainsi que les systèmes de propulsion, d'environnement et de commande de vol, au cours d'un vol d'une heure et quarante-sept minutes.

Une entrée en service en 2026

Le Citation CJ4 Gen3 est le premier jet d'affaires à annoncer l'intégration de la toute nouvelle suite avionique Garmin G3000 Prime de nouvelle génération. En outre, le CJ4 Gen3 est équipé du système d'atterrissage automatique d'urgence Garmin. Le prototype du CJ4 Gen3 poursuivra son programme d'essais, l'équipe se concentrant sur les systèmes de l'avion, le moteur, l'avionique et les performances générales. L'avion devrait entrer en service en 2026.