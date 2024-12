Le programme Sprint de la DARPA a terminé ses essais en soufflerie

Le Stop/Fold en soufflerie

Ce programme pourrait être surnommée "Transformers" tant l'avancée voulue -à défaut d'être réalisée en vol pour le moment- est futuriste. Bell Textron a terminé les essais en soufflerie au National Institute for Aviation Research (NIAR) de l'Université d'État de Wichita, du programme de la DARPA "Speed and Runway Independent Technology" (SPRINT). Cette phase d'essai fait suite à l'évaluation réussie du système de rotor Stop/Fold (littéralement "arrêt/[re]pli") sur la piste d'essai à grande vitesse Holloman (HHSTT) au Nouveau-Mexique en 2023. S'appuyant sur les précédents essais de repliage du rotor, le programme en soufflerie a permis de valider la stabilité et le contrôle de l'aéronef pendant la séquence de repliage et de déploiement du rotor en vol. "Ensemble, ces deux essais critiques de réduction des risques prouvent que le concept est prêt à passer à une démonstration en vol dans le cadre du programme SPRINT de la DARPA", commente Bell.



Des essais au sol préliminaires

A la base aérienne d'Holloman, des essais au sol avaient donc été effectués. Ceux-ci ont précédé les tests en soufflerie et très certainement de futurs essais en vol, qui sont pour le moment à un horizon indéterminé. « Après avoir terminé les essais de transition du rotor plié sur le traîneau de la base aérienne de Holloman l'année dernière, nous sommes ravis d'avoir achevé cette nouvelle phase d'essais », a déclaré Jason Hurst, vice-président exécutif, Ingénierie, Bell. « La famille de systèmes avancés Stop/Fold de Bell va révolutionner la vitesse, le rayon d'action et la capacité de survie des aéronefs à décollage vertical afin de permettre des opérations dans des environnements contestés. Nous sommes ravis de participer à une autre étape importante de l'aviation grâce à cette technologie révolutionnaire », a-t-il ajouté. Reste que le système se distingue par sa relative complexité. Sa mise en œuvre en vol risque de s'avérer complexe et nécessitera sans doute de longs développements. Si les moyens à disposition diffèrent, le convertible qui est aujourd'hui presque la marque de fabrique de Bell connut un développement particulièrement long et difficile. Lequel débuta en 1955 -et même avant si l'on tient compte du fait que le concept avait été développé par Focke-Achgelis dès 1941- avec le XV-3, puis le XV-15 en 1977 lequel donna naissance par héritage technologique au V-22, ainsi qu'à l'AW609 (à l'origine BA-609) lequel peine à obtenir sa certification. Le système Stop/Fold de Bell est d'un autre ordre de complexité technologique, puisqu'il dépasse le "simple" mouvement de bascule d'un groupe motopropulseur/sustentateur.



Phase 1B, vers la conception d'un aéronef expérimental

Toujours est-il que Bell est actuellement dans la phase 1B du programme SPRINT. Ce programme vise in fine à concevoir, construire et faire voler un aéronef expérimental, soit un X-Plane pour démontrer les technologies et les concepts intégrés nécessaires à la combinaison transformationnelle de la vitesse de l'avion et de l'indépendance par rapport à la piste pour la prochaine génération de plates-formes de mobilité et de combat aériens. Il n'est pas certain pour le moment que l'aéronef soit destiné à être piloté de manière classique, c'est-à-dire avec présence humaine dans un cockpit, au moins pour le prototype, soit l'aéronef X.



A destination du théâtre d'opérations indo-pacifique

Le but des configurations évolutives Stop/Fold de Bell est de combiner la vitesse des chasseurs actuels et l'indépendance vis-à-vis des pistes -un peu à la manière du Harrier-, offrant ainsi des capacités de nouvelle génération qui transformeront le champ de bataille. Plus précisément celui du très vaste théâtre d'opérations indo-pacifique, sur lequel les distances sont sans commune mesure avec celles rencontrées en Europe. "La capacité d'exploiter les pistes disponibles pour une charge utile et un rayon d'action maximum, ainsi qu'une portance verticale robuste, permet un emploi agile du combat (ACE) à partir de presque n'importe quel endroit, offrant un avantage stratégique clair, en particulier dans le théâtre indo-pacifique", précise Bell. "Dans un environnement caractérisé par des pistes limitées, de grandes distances et un espace de combat contesté, cet appareil offre la vitesse et le rayon d'action nécessaires pour répondre aux exigences de la mission. Cette combinaison unique de capacités est également parfaitement adaptée aux opérations spéciales, améliorant la vitesse, la portée et la capacité de survie pour nos missions les plus difficiles et les plus délicates", ajoute le constructeur aéronautique.