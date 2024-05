Bell sélectionné pour le programme X-Plane SPRINT

Vers l'étude préliminaire de Sprint

Bell a été sélectionné pour la phase 1B du programme X-Plane SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies, littéralement Technologies indépendantes de la vitesse et de la piste) de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Le programme SPRINT vise à concevoir, construire et faire voler un X-Plane, soit un avion expérimental, destiné à démontrer les technologies habilitantes et les concepts intégrés nécessaires à une combinaison transformationnelle de la vitesse de l'avion et de l'indépendance par rapport à la piste pour la prochaine génération de plates-formes de mobilité aérienne. Dans le cadre de la phase 1A, Bell a procédé à l'examen de l'étude conceptuelle et passera à l'étude préliminaire de l'avion X SPRINT.

Un traîneau à la base aérienne de Holloman

« Bell est prêt à exécuter la conception préliminaire [...] Nous avons achevé nos premiers efforts de réduction des risques avec notre démonstration d'essai sur traîneau à la base aérienne de Holloman, et nous sommes impatients de tirer parti de ce succès en continuant à travailler avec la DARPA », a déclaré Jason Hurst, vice-président exécutif, Ingénierie, Bell. Le constructeur aéronautique a terminé les essais de réduction des risques à la base aérienne de Holloman fin 2023, en présentant des technologies de rotor pliant, de propulsion intégrée et de commandes de vol. Bell s'appuie sur son investissement dans la technologie HSVTOL (High-Speed Vertical Takeoff and Landing ou Décollage et atterrissage verticaux à grande vitesse) et sur l'expérience acquise avec l'avion X pour développer l'avion X dans le cadre de ce programme.

Toute une série de configurations ADAV

La technologie HSVTOL de Bell allie la capacité de vol stationnaire d'un hélicoptère à la vitesse (400+ kts, soit plus de 740 km/h), au rayon d'action et à la capacité de survie d'un avion à réaction. Bell développe la technologie de sustentation verticale à grande vitesse depuis plus de 85 ans et a été le pionnier de configurations ADAV (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux) innovantes telles que le X-14, le X-22, le XV-3 et le XV-15 pour la NASA, l'armée américaine et l'armée de l'air américaine.