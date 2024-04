Le programme ERA d'Aura Aero franchit deux jalons majeurs

ERA

Le programme ERA (Electric Regional Aircraft), lancé en 2021, concerne un appareil de 19 places certifiable par l'EASA dans la catégorie CS-23. Ce lancement s'appuyait sur deux critères essentiels, en premier lieu répondre à la constante hausse du trafic aérien (entre février 2023 et février 2024, la demande pour les marchés domestiques a augmenté de 15% d'après les dernières études publiées le 4 avril dernier par l’IATA). En second lieu, les appareils actuellement en service pour les liaisons régionales sont très majoritairement des avions de conception ancienne, tant sur le plan de l'avionique que sur le plan des systèmes propulsifs, très gourmands en carburant.

Une solution de propulsion hybride-électrique

ERA propose une nouvelle approche, avec une solution de propulsion hybride-électrique qui contribue massivement à la décarbonation de ces routes régionales. La réaction du marché s'avère extrêmement encourageante, puisque 500 exemplaires sont d'ores et déjà pré-commandés. De décembre dernier au mois de mars cette année, une vaste revue du programme a permis à son tour de valider le jalon MG4 (acronyme de Maturity Gate ou jalon) définissant les différents choix architecturaux des matériaux ou systèmes à retenir. ERA franchit ainsi deux étapes essentielles de son développement. D’une part, Aura Aero vient de lancer les premiers grands appels d'offres, qui concernent les lots suivants : Fuselage Design, Airframe Engineering Services, Turbogenerator, Primary Flight Control System Actuators and Inceptors. Cette étape doit permettre au constructeur de sélectionner les fournisseurs qui seront retenus pour participer à cet ambitieux programme.

Contrat PAC avec l'AESA

D’autre part, en vue de l’obtention de la certification des autorités européennes et américaines pour son avion ERA, dont l’entrée en service est prévue avant 2030, Aura Aero vient de signer avec l’AESA, ce mercredi en ouverture du salon Aero Expo, un contrat de PAC (Pre-Application Services Contract). En amont du processus de certification de l’avion, ceci marque une étape majeure dans le programme ERA, en permettant de préparer le cadre dans lequel l’AESA certifiera l’appareil. En s’engageant dans ce PAC, dans la catégorie 2 : “Introduction d’un nouveau produit comportant des technologies innovantes ou disruptives", Aura Aero ouvre les discussions avec l’EASA et bénéficiera de conseils techniques, tout en aidant l’Autorité à préparer les éléments génériques qui permettront de poser les bases de la future certification formelle de l’appareil.

CDVE, avionique et propulsion

Aura Aero est déjà certifié comme constructeur aéronautique depuis le design jusqu’à la production, ayant obtenu l’agrément AESA PART 21G (production) en novembre 2021 et l’agrément PART 21J (design industriel) en septembre 2023. La plupart des ingénieurs d’Aura Aero possèdent une solide expérience et des compétences fortes dans le domaine de la certification CS-25, ce qui pourra être utilement adapté à la catégorie CS-23 dans laquelle ERA sera certifié. Pour Aura Aero, s’engager dans un processus de PAC AESA conduira à valider ses choix technologiques pour ERA, tels que les systèmes avioniques, les commandes de vol électriques et le système de propulsion hybride-électrique, en vue de la certification finale de l’avion.