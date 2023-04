Le programme de démonstrateur Open Fan Ofelia sera coordonné par Safran

Ofelia, Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation

Safran Aircraft Engines coordonnera le programme de démonstration des nouvelles technologies de moteur Open Fan dans le cadre du projet OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation ou Soufflante non carénée pour l'aviation à faible impact environnemental) de Clean Aviation. Le motoriste français travaillera avec 26 partenaires industriels européens clés, dont Airbus, Avio Aero, GKN Aerospace, ainsi que des laboratoires de recherche tels que l'ONERA et des universités de plusieurs pays d'Europe. Le consortium OFELIA bénéficiera d’un financement européen de 100 millions d’euros de la part de Clean Aviation. « L'architecture Open Fan est l'innovation majeure de notre programme de démonstration technologique CFM RISE, mené avec GE Aerospace, et constitue un élément clé pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs de nouvelle génération. Nous sommes impatients de nous associer aux leaders européens de l'industrie pour façonner l'avenir d'une aviation durable », a déclaré Michel Brioude, Directeur Technique et R&T de Safran Aircraft Engines.

Pour les courts et moyens-courriers avec 20 % de gains de consommation

L'objectif d'OFELIA est de démontrer les avantages d'une architecture de type Open Fan en termes d'efficacité énergétique pour répondre aux besoins de la future génération d'avions court et moyen- courrier à l’horizon 2035, et à l'objectif de l'industrie aéronautique d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L’architecture Open Fan vise à réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Dans le cadre de l'initiative OFELIA de Clean Aviation, Safran Aircraft Engines et ses partenaires vont faire mûrir jusqu'au TRL 5 un ensemble de technologies relatives aux systèmes basse pression, au corps haute pression et aux systèmes avancés comme l'hybridation. Ces développements ouvriront la voie à des démonstrations au sol et en vol qui auront lieu au milieu de cette décennie sur un Airbus A380 équipé d’un Open Fan. Le consortium s’assurera également que cette architecture en rupture sera compatible à 100% avec les carburants d'aviation durables (SAF) et l'hydrogène.

Une feuille de route de 20 essais

La feuille de route d’OFELIA comprendra plus de 20 tests effectués dans les installations des partenaires. Safran Aircraft Engines, Avio Aero et GKN Aerospace travailleront ensemble pour concevoir et produire les composants du démonstrateur de l’Open Fan. Grâce à cette collaboration unique entre les partenaires du programme, les laboratoires et les universités, OFELIA traitera des sujets spécifiques du plan de maturation technologique de l'Open Fan tels que le whirl flutter, la soufflante non-carénée, les hélices et aubes, le compresseur haute-vitesse, l’aérodynamique de la turbine basse pression haute vitesse, le réducteur compact haute puissance, les composants moteurs allégés, les émissions de la chambre de combustion, l’aérodynamique du compresseur haute pression et l’hybridation du moteur. Afin d'être prêt pour la deuxième phase de Clean Aviation axée sur les essais en vol, Airbus préparera le dossier préliminaire pour le démonstrateur en vol.