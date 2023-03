Le premier vol au monde d'un B777-300ER converti en avion-cargo réalisé avec succès.

"Big Twin", un triple sept cargo vu par IAI

Israel Aerospace Industries (IAI) a annoncé la réussite du premier vol d'essai, dans le cadre du processus de certification finale de l'avion de passagers B777-300ER converti en configuration cargo, connu sous le nom de "Big Twin". À l'issue du processus de certification par les autorités de l'aviation civile, The Big Twin sera le premier avion bimoteur de ce type, capable de transporter une charge utile de 100 tonnes. Ce programme s'ajoute aux 45 ans d'expérience de l'IAI en matière de conversion d'avions, y compris les programmes de transport de fret B767-200/300, B747-400 et B737-700/800, en service aujourd'hui.

Conversions à distance et chez IAI

Pour répondre à la forte demande d'avions-cargos, IAI met actuellement en place un certain nombre d'installations de conversion à distance dans le monde entier, en plus des installations de la société mère d'IAI. Au cours de l'année écoulée, le groupe Aviation de l'IAI a signé des contrats de conversion de passagers en avions-cargos d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars avec les plus grandes compagnies aériennes du monde, notamment AerCap, Emirates Cargo, Challenge Group, EVA Air et CargoJet.