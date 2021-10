Avolon confie 30 Airbus A330 à IAI pour conversion cargo

30 Airbus A330-300 pour conversion en avions cargos

La demande de capacité du marché pour des avions cargos dans la perspective d'un retour à la normale et de la croissance exponentielle des ventes en ligne ou e-commerce pousse le loueur Avolon à accélérer sur le segment de la conversion des avions passagers en avions cargos. Avolon a donc décidé de puiser dans sa flotte d'Airbus A330 (54 au total) pour en confier 30 exemplaires, des A330-300, à Israel Aerospace Industries (IAI). Les travaux de conversion seront réalisés entre 2025 et 2028.

IAI étend ses compétences à Airbus

L'un des principaux acteurs de la conversion des avions passagers en cargos depuis des années, IAI étend désormais ses compétences à l'Airbus A330. Jusqu'à présent, les ateliers d'IAI pratiquaient les conversions sur les avions Boeing : 737, 767 et 747. Avec une charge de travail de plus en plus importante au point de sous-traiter une partie du volume à des partenaires comme avec Ethiopian Airlines sur le Boeing 767-300 et la société italienne Atitech sur les Boeing 737-700/800.

Déjà sur le Boeing 777-300ERSF

IAI est déjà engagé, en partenariat avec General Electric Capital, sur un programme de reconversion cargo des Boeing 777-300ER passagers. Un programme baptisé "Big Twin" et qui a déjà engrangé une trentaine de contrats de location et de lettres d'intention.