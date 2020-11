Le premier vertiport de Lilium sera en Floride en 2025

Premier hub de transport arien interurbain

Le premier hub d’un réseau de mobilité aérienne électrique à grande vitesse en Amérique sera lancé d’ici 2025 à Lake Nona, Orlando, en Floride, à proximité de l'aéroport de la même ville. Lilium, basé à Munich et qui développe un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe-eVTOL), Tavistock Development Company et la ville d’Orlando ont annoncé le 11 novembre 2020 le premier réseau urbain et régional de mobilité aérienne du pays ainsi que le premier réseau de Lilium aux États-Unis.

20 millions de personnes

L’emplacement central du lac Nona offre la possibilité de relier plus de 20 millions de Floridiens dans un rayon de 300 km, desservant plusieurs grandes villes, y compris Orlando et Tampa. Le vertiport du lac Nona permettra de créer, selon les associés, plus de 100 emplois dans la région d’Orlando avec des centaines d’autres à travers la Floride. Le lac Nona offre un emplacement inégalé contigu à l’aéroport international d’Orlando, le site d’origine de plus de la moitié des 75 millions de visiteurs annuels de la région, avec une économie robuste et une infrastructure prête à soutenir le lancement américain de la mobilité de l’air électrique.

Le réseau ADAVe de floride

Le réseau de Floride fait partie de la vision de Lilium visant à apporter la mobilité aérienne régionale à travers le monde. L'ADAVe de Lilium, dot le démonstrateur technologique a volé pour la première fois en 2019 et qui dispose d'une capacité de transport de 5 personnes, pourra parcourir des distances allant jusqu’à 300 km en une heure.