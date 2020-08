Le premier Tu-160M modernisé aux essais

Une modernisation attendue

Les agences de presse Tass et RIA Novosti ont indiqué que « le premier bombardier stratégique porteur de missiles Tupolev Tu-160M (Blackjack selon le code Otan) profondément modernisé a été transféré le 28 novembre des ateliers de production à la station de test en vol de l’usine d’aviation de Kazan pour des essais d’usine au sol et en vol ». Le Tu-160M amélioré inclut de nouveaux équipements de vol et de navigation, un système de communication embarqué, un système de commande automatisé, une station radar et un système de guerre électronique.

Un premier vol prototype en 2018

Le premier Tu-160M amélioré devrait être livré au ministère russe de la Défense à la fin de l’année 2021. Le prototype de la version modernisée du Tupolev Tu-160 avait effectué son premier vol officiel à Kazan le 25 janvier 2018, sous l’œil de Vladimir Poutine, alors en pleine campagne électorale. Le Tu-160M qui a réalisé sa sortie d’usine est le cinquième appareil d’une production en série de huit ou le 35e de ce type au total, en n’incluant pas les prototypes utilisés pour les essais au sol.

Seize Tu-160 Blackjack

La production du Tu-160 s’est effectuée à Kazan entre 1984 et 1994, après quoi quatre cellules non terminées sont restées dans cette usine. Le premier d’entre eux, 8-02, a été terminé avant d’être remis aux militaires en 1999, suivi par 8-03 en 2007. 8-05 est toujours à l’usine.La force aérienne russe emploie actuellement seize Tu-160...

