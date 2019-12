Le premier Tu-160 M modernisé commence les essais

La Russie a assemblé son premier Tupolev Tu-160M, bombardier stratégique de transport de missiles, et a commencé ses essais. Le 28 novembre, le premier bombardier stratégique de transport de missiles Tu-160M fortement amélioré a été transféré des ateliers de production à la station d'essais en vol de l'entreprise d'aviation de Kazan pour des essais au sol et en vol en usine.

Une fois les essais au sol terminés, le Tu-160M entrera dans le stade des essais en vol. Le nouveau Tu-160M n'a pas été uniquement construit dans le but d'augmenter la flotte de bombardiers stratégiques russes. L'objectif le plus important est de préparer la reprise de la production de ces appareils à l'usine d'aviation Gorbounov de Kazan en vue de la réalisation d'une commande de 50 appareils au rythme de production de trois avions par an.

Les avions de cette nouvelle production, désignés Tu-160M (izdeliye 70M), retiennent la précédente cellule, mais ils seront équipés de turboréacteurs modernisés et de nouveaux équipements et d'armements. La force aérienne russe emploie actuellement 16 Tu-160, tous au sein du 121e régiment de bombardement lourd basé à Engels.

Dans le cadre de sa mission primaire intercontinentale en qualité de porteur de missile stratégique, le Tu-160 vole à une vitesse de Mach 0,77 et à une altitude de 11 000-12 000 m pour bénéficier d'une autonomie maximale de 12 300 km sans avoir recours au ravitaillement en vol, avec six missiles de croisière Kh-55.

La reprise de la production, ou plutôt la production des nouveaux Tu-160M permettra également de maintenir en état de vol la flotte actuelle de Tu-160, laquelle manque de plus en plus de pièces détachées lors des séquences de maintenance.