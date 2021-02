Le premier Su-57 produit en série en vol

76 biréacteurs pour 3 régiments de chasse

La réception du premier Sukhoi Su-57 par les forces aériennes russes a été l'occasion d'un évènement un peu spécial au cours duquel le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a été informé que l’avion est désormais en cours de production au sein de l'usine de Komsomolsk-sur-l'Amour et que le premier exemplaire a été remis au ministère de la Défense dans le cadre du contrat se portant sur la livraison d'un total de 76 machines -soit de quoi équiper trois régiments d'aviation russes, composés de de deux escadrons de douze chasseurs chacun-.

Former des instructeurs qui formeront des pilotes

Si pour le moment la cadence de production est réduite, dans le courant de cette année UAC a l’intention d’augmenter le taux de production d’avions de ce type. C'est à proximité de Lipetsk, une ville située à 350 km au sud de Moscou, que le premier chasseur Su-57 de nouvelle génération a été livré aux Forces aérospatiales russes (VKS, Vozdushno-Kosmitcheskiye Sily) et plus précisément au 4e Centre national de préparation du personnel aérien et d'évaluation militaire de l'aviation tactique russe. La tâche du centre est de former des instructeurs d'unités opérationnelles qui recevront le nouveau type d'aéronef ; ces instructeurs forment ensuite les pilotes dans leurs régiments. Une autre tâche du centre est d'élaborer des tactiques pour l'utilisation au combat de nouveaux aéronefs et d'écrire les manuels appropriés à destination des pilotes.

4 autres Su-57 pour 2021

Le plan pour 2021 prévoit la production de quatre autres chasseurs Su-57, qui seront sans aucun doute également transférés au centre de Lipetsk. Ce n'est qu'en 2022 que le premier lot de chasseurs pourra être affecté à une unité opérationnelle. Il est probable que ce sera le 23e Régiment d'aviation de chasse (23 IAP), stationné sur la base aérienne de Dzyomgi, qui est également l'aérodrome de l'usine de Komsomolsksur-l'Amour.