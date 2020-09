Le premier simulateur de vol du H160 est prêt

Premier simulateur pour H160

Ce premier simulateur Reality H pour H160 est équipé des modèles de vol d'Airbus Helicopters et de la suite avionique Helionix embarquée. Il intègre également différentes innovations développées par les équipes Thales, apportant encore plus de réalisme et de sensations lors des exercices d’entrainement, tant pour les pilotes que pour les instructeurs.

Imagerie 4K

Parmi celles-ci, un système unique entièrement électrique garantissant des mouvements physiques fluides et réalistes, une interface intuitive à écran tactile développée pour l’instructeur (Alexia), une imagerie 4K haute définition à large champ de vision reproduisant de façon encore plus fidèle l'environnement de formation des pilotes, la mise au point de modèles de simulation et d’ instruments de vol haute-fidélité , et enfin une capacité à générer un large éventail de scénarii incluant des exercices opérationnels notamment dans des conditions extrêmes.

Chez Helisim

Installé dans le centre de simulation d’Helisim à Marignane, la prochaine étape consiste à démarrer la formation des pilotes. La disponibilité du simulateur étant synchrone avec celle de l'hélicoptère réel, les premières sessions de formation peuvent commencer avant la livraison des appareils aux premiers clients.