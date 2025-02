Le premier Poseidon allemand reçoit sa livrée

Le premier P-8A pour l'Allemagne reçoit sa livrée chez Boeing

C'est à l'usine de Renton, dans l'état de Washington aux États-Unis, que le premier P-8A allemand vient de recevoir sa livrée complète de la Bundeswehr, plus exactement de la marine allemande, chez l'avionneur Boeing. Pour l'avionneur américain, il s'agit maintenant de vérifier sur place le fonctionnement de tous les systèmes, parmi lesquels figurent les turboréacteurs et l'hydraulique. L'avion sera ensuite remis à la division Boeing Defense, Space & Security, y compris pour le vol de transfert. Des représentants du gouvernement des États-Unis et des équipes de l'assurance qualité militaire allemande y participent, avant la mise en place finale de tous les systèmes.

Un total de 8 biréacteurs destinés à l'Allemagne

Au total, la Bundeswehr recevra huit avions de ce type. En juin 2021, la Bundeswehr a signé un contrat pour l'acquisition de cinq P-8A Poseidon de l'avionneur américain Boeing. Auparavant, la commission budgétaire du Bundestag, soit le parlement allemand, avait approuvé l'achat. En novembre 2023, elle a également approuvé l'investissement dans trois autres appareils, commandés peu après par l'Office fédéral pour l'équipement, la technique d'information et l'utilisation de la Bundeswehr (BAAINBwBundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr), basé à Coblence. Les avions de patrouille maritime et les chasseurs de sous-marins sont achetés par le biais d'un contrat FMS (Foreign Military Sales).

Conserver les capacités de reconnaissance de défense anti-sous-marine

Le contrat FMS comprend également des prestations supplémentaires, des équipements pour les communications et pour différents types de missions, un besoin initial en pièces de rechange, des appareils de test et des outils spéciaux. Des fournisseurs allemands sont également impliqués dans le projet. En collaboration avec eux, l'entreprise offrira à l'Allemagne un soutien technique, une formation et une maintenance. L'acquisition de ces avions de patrouille maritime est absolument nécessaire pour que la marine allemande puisse conserver sa capacité de reconnaissance à longue distance en mer et de défense anti-sous-marine aérienne à grande distance.

Le Poseidon à la place de l'A321 MPA

Le vide entre 2025 et 2035 était apparu parce que la Bundeswehr avait terminé la modernisation de l'actuel avion de patrouille maritime de la Marine, le P-3C Orion, en juin 2020. Un marché sur lequel s’est positionné Airbus dès 2018 avec un A320neo en version patmar (PATrouille MARtime) dans le cadre du projet franco-allemand « Maritime Airborne Warfare System » (MAWS) visant à remplacer à la fois les Atlantique 2 et les P-3 Orion allemands. Mais l’Allemagne, dont le calendrier diffère de celui de la France, a décidé finalement d’acquérir cinq P-8A Poseidon auprès de Boeing (voir Air & Cosmos n°2910 en kiosque vendredi 14 février).

Remplacer les vieillissants P-3C-Orion

Plus de 160 de ces avions de patrouille maritime sont actuellement utilisés dans le monde. Outre les États-Unis, l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Grande-Bretagne comptent parmi les utilisateurs. En Allemagne, le Poseidon devrait ainsi bientôt remplacer la flotte vieillissante de P-3C-Orion, utilisés jusqu'à présent par la marine allemande pour la reconnaissance maritime à distance et la chasse aux sous-marins. La Bundeswehr acquiert le nouveau système d'armes dans sa dernière variante d'équipement, qui comprend entre-autres et également un système d'autoprotection, qui sera également installé sur certains avions gouvernementaux du service de vol du ministère fédéral de la Défense allemand.