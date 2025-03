Le premier P-8 Poseidon destiné à l'Allemagne vole

Le premier Poseidon allemand a volé

Le premier avion de surveillance maritime P-8 Poseidon destiné à l'Allemagne a effectué son premier vol, a annoncé Boeing. « Le[biréacteur] de lutte sous-marins a quitté l'aéroport municipal de Renton [KRNT, dans l'État de Washington] pour rejoindre Boeing Field (KBFI), après avoir effectué des vérifications avant et pendant le vol des commandes de vol, des moteurs, des freins et autres », a déclaré Boeing dans une vidéo du décollage et de l'atterrissage de l'appareil. « Ce vol rapproche l'avion de sa livraison à l'escadre aéronavale 3 de la marine allemande dans le courant de l'année.

Remplacer d'urgence les Orion à bout de souffle

Pour l'Allemagne, il y a en effet urgence, car les Lockheed P-3 Orion sont vieillissants et littéralement à bout de souffle. Ce qui explique le début des livraisons en 2025, afin de conserver une capacité de lutte anti sous-marine entre autres. La modernisation des Orion allemands avait été précédemment jugée trop coûteuse en regard du potentiel encore disponible pour ces avions. Cette modernisation aurait entraîné un changement de la presque totalité des systèmes, qui aurait entraîné une longue immobilisation de chaque appareil. Et plutôt que de faire le choix de l'appareil de patrouille proposé dans le cadre du programme MAWS (Maritime Airborne Warfare System, lequel a évolué depuis sous la forme MPA, acronyme de Maritime Patrol Aircraft) et ce, en dépit d'une solution de prêt temporaire d'Atlantic 2 français en attendant la réception des premiers appareils, l'Allemagne a opté pour la solution Boeing. Selon le calendrier initial, les livraisons devaient s'échelonner entre août 2025 et la fin mars 2028. Toutefois, le calendrier pourrait être affecté par les récentes grèves de Boeing, qui ont temporairement interrompu les travaux sur le site de production de Renton.

Un total de 8 Poseidon allemands seront livrés

Au total, la Bundeswehr recevra huit avions de ce type. En juin 2021, la Bundeswehr a signé un contrat pour l'acquisition de cinq P-8A Poseidon de l'avionneur américain Boeing. Auparavant, la commission budgétaire du Bundestag, soit le parlement allemand, avait approuvé l'achat. En novembre 2023, elle a également approuvé l'investissement dans trois autres appareils, commandés peu après par l'Office fédéral pour l'équipement, la technique d'information et l'utilisation de la Bundeswehr (BAAINBwBundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr), basé à Coblence. Les avions de patrouille maritime et les chasseurs de sous-marins sont achetés par le biais d'un contrat FMS (Foreign Military Sales). Reste que dans le cadre d'un accord bilatéral entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, certains de ces appareils seront stationnés à la base aérienne RAF de Lossiemouth en Écosse, ce qui permettra une coopération opérationnelle plus étroite avec les opérateurs britanniques et américains de Poseidon.