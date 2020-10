Le premier H145 cinq pales a été livré à la Norwegian Air Ambulance Foundation

H145 pour l'évacuation médicale d'urgence en Norvège

Airbus Helicopters a livré un premier H145 à cinq pales à la Norwegian Air Ambulance Foundation. Cette nouvelle version de son hélicoptère bimoteur léger H145 apporte un nouveau rotor à cinq pales innovant à l’hélicoptère multimissions, augmentant la charge utile de 150 kg tout en offrant de nouveaux niveaux de confort, de simplicité et de connectivité. Cette version du H145 a reçu la certification de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne en juin et est maintenant prête à prendre en compte une grande variété de missions.

Développé avec Kawasaki Heavy Industries

La Norwegian Air Ambulance Foundation a été fondée par le médecin norvégien Jens Moe en 1978. Aujourd’hui, Norwegian Air Ambulance exploite les 13 bases HEMS en Norvège et 4 bases au Danemark à l’aide d’une flotte de H135 et H145 entièrement équipée d'avionique Helionix. La nouvelle version de l’hélicoptère bimoteur léger H145 a été dévoilée à Heli-Expo 2019 à Atlanta avec des clients de lancement annoncés pour tous les segments de missions civiles et parapubliques. La certification de la Federal Aviation Administration est à l’étude et devrait bientôt être examinée. La certification pour la version militaire du H145 à cinq pales sera accordée en 2021. Développé conjointement avec Kawasaki Heavy Industries, le H145 fera par ailleurs l'objet d'une première livraison par ce partenaire japonais au début de l’année prochaine.

Pilote automatique 4 axes et avionique Helionix

Motorisé par deux moteurs Safran Helicopter Engines Arriel 2E, le H145 est équipé d’un FADEC et de la suite avionique numérique Helionix. Il comprend un pilote automatique à 4 axes haute performance, ce qui augmente la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l’hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie.