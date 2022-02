Le premier Falcon 6X de série est en cours de finition

F-WZOC à Little Rock...

Dassault Aviation a accueilli le premier biréacteur de série Falcon 6X, le F-WZOC, au centre Falcon de Little Rock, en Arkansas. Le Falcon 6X numéro de série numéro cinq a ainsi décollé le vendredi 28 janvier 2022 de l'usine de production de Dassault à Mérignac, pour gagner le centre de Little Rock. "L'arrivée du premier Falcon 6X à Little Rock marque une étape très positive dans ce programme", a déclaré Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. "Nos équipes ont travaillé sans relâche en coulisses pour préparer l'achèvement du 6X et nous bénéficions d'une très bonne dynamique alors que nous nous dirigeons vers la certification", a-t-il ajouté.

... Pour sa finition...

Les équipes de Little Rock se préparent depuis des mois en anticipant l'arrivée du premier Falcon 6X avec de nouvelles solutions d'ingénierie qui visent à accélérer le cycle de finition de l'appareil et de livraison. Une équipe d'intervention technique dédiée au 6X a effectué des tests de robustesse et de cycle sur les équipements et les composants en vue de la fabrication. Les ingénieurs ont également conçu des processus qui permettront une "installation en une seule fois" sur les intérieurs, ce qui réduira encore le temps de réalisation. Les travaux seront effectués dans un spacieux hangar ultramoderne qui a été mis en service en 2015.

... En vue d'une entrée en service dans le courant de cette année...

Actuellement, trois Falcon 6X participent au programme d'essais en vol de Dassault, dont un est dédié aux essais d'endurance et de conditions météorologiques extrêmes. Le moteur PW812D de Pratt & Whitney Canada a récemment reçu la certification de Transport Canada, et les certifications de l'EASA et de la FAA devraient suivre sous peu. Un quatrième avion équipé d'un intérieur complet volera à la fin du premier trimestre et entreprendra une campagne autour du monde destinée à démontrer la pleine maturité des systèmes de l'avion au moment de son entrée en service. Le premier Falcon 6X devrait entrer en service dans le courant de l'année.