Le Dassault Falcon 6X vole

Un premier vol dédié à Olivier Dassault

C'est le 10 mars 2021, à Bordeaux-Mérignac, que le tout nouveau Falcon 6X a réalisé avec succès son premier vol, ouvrant la voie à la campagne d’essais préalable à la certification. « Le vol d’aujourd’hui marque un nouveau jalon majeur dans l’histoire de Dassault Aviation, d’autant plus remarquable qu’il démontre la résilience de notre entreprise et de tous ses partenaires face à la pandémie de la covid 19. Nous dédions ce vol à Olivier Dassault, tragiquement décédé il y a trois jours. Pilote qualifié sur Falcon, il incarnait magnifiquement la passion de sa famille pour l’aviation », a commenté Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

12 200 m et Mach 0,80

Avec à ses commandes les pilotes d’essai Bruno Ferry et Fabrice Valette, le premier 6X de série (S/N 01) a décollé de l’usine Dassault Aviation de Bordeaux-Mérignac à 14 h 45. Ce premier vol, de près de deux heures trente, s’est déroulé conformément au plan d’essai, qui visait à tester les qualités de pilotage, la réponse des moteurs et le comportement d’autres systèmes de bord. L’avion a atteint 40 000 ft (env. 12 200 m) et une vitesse de croisière de Mach 0,80.

Deux autres Falcon 6X à venir

« Le vol s’est passé exactement comme nos modèles l’avaient prédit. De mon point de vue de pilote, cet avion se comporte comme toute la lignée Falcon, c’est-à-dire avec précision, offrant d’excellentes sensations de pilotage en toutes circonstances, Fabrice et moi-même sommes honorés d’avoir réalisé le vol inaugural du dernier-né de la fabuleuse famille Falcon », a déclaré Bruno Ferry. Ce premier exemplaire de série effectuera d’autres tests pendant son acheminement jusqu’au Centre d’essai en vol de Dassault Aviation à Istres, près de Marseille, où aura lieu la majeure partie du programme d’essais. Les deux autres 6X affectés au développement (S/N 02 et 03) devraient prendre l’air dans les prochains mois.