Le premier F-35A finlandais a fait sa sortie d'usine

Sortie d'usine du premier F-35A finlandais

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 16 décembre dans l'usine de production du F-35 de Lockheed Martin, des dirigeants gouvernementaux et militaires des États-Unis et de Finlande ont célébré le lancement du premier F-35A Lightning II destiné à l'armée de l'air finlandaise, la Suomen ilmavoimat. « La Finlande est membre de l'OTAN et s'engage à agir en tant que fournisseur de défense fiable sur le flanc nord », a déclaré le ministre finlandais de la Défense, Antti Häkkänen. « La Finlande investit massivement dans les capacités industrielles nationales par le biais de la participation industrielle. Nous pensons que nos investissements et notre industrie de défense hautement performante peuvent bénéficier au programme F-35 non seulement au niveau local, mais aussi à un niveau plus global », ajoute Antti Häkkänen.

Une première livraison fin 2026 sur 64 F-35A

« Dans l'environnement opérationnel finlandais, la capacité de survie, la létalité et la coopération sont indispensables », a déclaré le général de division Timo Herranen, commandant de l'armée de l'air finlandaise. « Le F-35 [...] apportera un tout nouveau niveau de capacité à notre défense. Nous attendons avec impatience le début des opérations du F-35 l'année prochaine », commente Timo Herranen. Le F-35 aété sélectionné par 20 nations, dont 13 en Europe, et est en service actif dans 16 armées à travers le monde. Les F-35 finlandais renforceront l'intégration entre les différentes branches des forces de défense finlandaises et relieront les ressources entre les différents domaines, améliorant ainsi la connaissance de la situation pour la Finlande et ses alliés de l'OTAN.

La formation des pilotes finlandais se fera à Ebbing ANGB, en Arkansas

L'industrie finlandaise fait partie d'un réseau mondial de plus de 1 900 fournisseurs du F-35. Lockheed Martin a établi des partenariats avec plus de 30 entreprises et institutions universitaires à travers la Finlande, transférant des technologies et une expertise qui favorisent l'innovation et la croissance dans le secteur aérospatial finlandais. Le premier avion sera livré à l'armée de l'air finlandaise début 2026 et sera acheminé vers la base aérienne d'Ebbing, initialement dédiée à l'Air National Guard, en Arkansas, où se déroule la formation des pilotes de F-35A. Le programme officiel de la Finlande prévoit 64 F-35A, ce qui constituera la plus grande flotte de F-35 en Europe du Nord.