Le premier Cessna Citation M2 Gen2 entre en service juste après sa certification FAA

Le premier livré en Californie

Textron Aviation célèbre la première livraison du jet léger Cessna Citation M2 Gen2, suite à l'obtention de la certification de type de la Federal Aviation Administration. La société Elite Team Offices, dont le siège est à Clovis, en Californie, a récemment pris livraison du premier Citation M2 Gen2 de production. Cette étape importante intervient moins de six mois après que Textron Aviation ait annoncé le tout dernier modèle lors de l'édition 2021 de la NBAA, soit la National Business Aviation Association - Business Aviation Convention & Exhibition.

M2 Gen2

" Avec cette intégration de la technologie et du design intérieur de nouvelle génération, nous savons que le [Cessna] M2 Gen2 continuera de figurer parmi les modèles de jets légers les plus populaires ", a déclaré Christi Tannahill, vice-présidente senior, Expérience client. L'investissement de Textron Aviation dans le nouvel intérieur de la plateforme du Citation M2 renforce l'accent mis par le modèle sur le confort des pilotes et des passagers ainsi que sur la productivité. Le M2 Gen2 apporte une expérience cabine améliorée qui comprend un style intérieur haut de gamme, un éclairage ambiant, des porte-gobelets éclairés refaits et un siège optionnel pliable latéralement (qui ne figurait pas sur la version de base) qui se convertit en un espace de stockage supplémentaire.

1 550 nautiques d'autonomie

Dans le cockpit, trois pouces d'espace pour les jambes ont été ajoutés à la position du copilote pour un confort accru. De plus, les matériaux du seuil d'entrée de la cabine ont été améliorés pour la durabilité et la maintenabilité. Le Citation M2 Gen2 a une vitesse de croisière maximale de 404 nœuds (748 km/h) et une autonomie de 1 550 nautiques (2 870 km). L'avion peut fonctionner sur des aéroports dont les pistes sont aussi courtes que 3 210 pieds (960 m) et peut monter à 41 000 pieds (12 300 m) en 24 minutes. Le Citation M2 Gen2 est conçu pour être exploité par un seul pilote et est équipé de deux moteurs Williams FJ44, d'une avionique Garmin G3000 à commande tactile actualisée et de sièges pour sept passagers.