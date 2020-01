Le premier Cessna Citation Longitude livré à NetJets

Cette livraison représente une étape importante pour NetJets et Textron Aviation. NetJets prévoit de mettre en service le Longitude au début de 2020. Le Citation Longitude intègre les dernières technologies, comme les systèmes de pilote et de gaz automatiques en mode de descente d'urgence (EDM). L'appareil a obtenu la certification FAA en septembre 2019 et Textron Aviation a commencé les livraisons de ses clients peu de temps après.

NetJets exploite une flotte de près de 500 Cessna Citations depuis 1984. En plus de la commande de Citation Longitude, NetJets a pris livraison de plus de 100 Cessna Citation Latitude. Avec une autonomie de 3 500 nautiques (6 482 km) et une charge utile de carburant de 1 600 livres (726 kg), Textron Aviation a conçu le Citation Longitude en offrant des niveaux sonores de cabine qui sont presque deux fois plus silencieux que le concurrent le plus proche selon l'avionneur, une faible altitude cabine (5 950 pieds, soit 1 814 mètres), avec un intérieur élégant mais confortable et sur mesure.

Le Longitude de NetJets est dotée d'une configuration standard de huit sièges transformables en couchettes, offrant le plus d'espace pour les jambes dans la classe super-moyenne. Une cabine à plancher plat de 6 pieds (6 pieds) et un divan simplifié permettent un transport facile le long du passage de la cabine, avec un compartiment à bagages accessible tout au long du vol.