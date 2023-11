Le premier Boeing T-7A Red Hawk arrive à la base aérienne d'Edwards pour les essais en vol de l'US Air Force

Le premier T-7A Red HAwk à Edwards AFB

Le premier Boeing T-7A Red Hawk est arrivé à la base aérienne de l'US Air Force d'Edwards pour commencer les essais en vol de l'US Air Force. Le vol, qui fait traverser ou plutôt survoler les Etats-Unis, a permis de présenter le nouvel avion d'entraînement avancé aux futurs pilotes de chasseurs et de bombardiers de l'US Air Force. Le premier avion d'entraînement avancé Boeing T-7A Red Hawk destiné à l'US Air Force a terminé son vol "cross-country" de 1 400 milles (soit environ 2 592 km) vers la légendaire base aérienne d'Edwards en Californie pour entamer sa prochaine phase. d'essais en vol.

APT-2 prêt pour...

L'avion, connu sous le nom d'APT-2, est le premier avion représentatif de la production en série à sortir de la chaîne de montage et a été piloté par un équipage conjoint de l'US Air Force et de Boeing. Le T-7A Red Hawk a fait escale dans les bases de l'US Air Force en Oklahoma, au Nouveau-Mexique et en Arizona pour faire le plein et offrir aux employés de la base un aperçu du nouvel avion d'entraînement avancé avant la dernière étape vers Edwards. Boeing a livré le premier Red Hawk à l'armée de l'air le 15 septembre. « Il s'agit d'un moment charnière pour le programme T-7 », a déclaré Evelyn Moore, vice-présidente et responsable des programmes T-7. "Amener le T-7A Red Hawk au cœur de la communauté d'essais de l'US Air Force à Edwards pour des essais en vol dynamiques prouvera les performances de l'avion à réaction en tant qu'avion d'entraînement agile et sûr pour les futurs pilotes", a t-elle ajouté.

...Une campagne d'essais en vol qui débute par les essais de flutter

Une fois que les pilotes d’essai de l’US Air Force se seront familiarisés avec l’avion, ils élargiront le domaine de vol en commençant par les tests de couplage aéroélastique. Deux autres Red Hawk suivront pour tester divers attributs et systèmes de vol dans le cadre d'une série d'essais rigoureux. "Comme la plupart des programmes d'essais, nous aurons des découvertes et nous les surmonterons rapidement", a déclaré le colonel Kirt Cassell, chef de division de l'US Air Force, programme T-7A Red Hawk. "C'est la bonne équipe pour relever tous les défis que nous rencontrons." En 2018, l'Air Force a attribué à Boeing un contrat de 9,2 milliards de dollars pour 351 avions d'entraînement avancés T-7A, 46 simulateurs et un support. Le T-7A est destiné à remplacer l'élégant mais vieillissant Northrop T-38 Talon de l’Air Force.