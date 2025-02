Le Pratt & Whitney GTF Advantage obtient la certification de type de la FAA

Le GTF Advantage est certifié

Pratt & Whitney a annoncé que le moteur GTF Advantage a obtenu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA) pour la famille Airbus A320neo. L'Advantage est le dernier moteur de la famille GTF de Pratt & Whitney à être certifié. « Les moteurs GTF offrent déjà la plus faible consommation de carburant pour les avions monocouloirs », déclare Rick Deurloo, président de Commercial Engines chez Pratt & Whitney. « Le moteur GTF Advantage renforce cette avance et améliore les capacités de l'avion, en offrant plus de poussée aux opérateurs de la famille A320neo, en particulier sur les avions à plus long rayon d'action comme l'A321XLR, le tout avec une configuration plus durable. Avec cette certification et les livraisons de moteurs prévues pour la fin de l'année, il est tout à fait approprié de marquer ces étapes en 2025, alors que Pratt & Whitney célèbre un siècle de motorisation de l'avenir ».

4 à 8 % de poussée supplémentaire au décollage



Le GTF Advantage offre une poussée au décollage supérieure de 4 à 8 %, ce qui permet d'augmenter la charge utile et le rayon d'action, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles destinations pour les compagnies aériennes. Il offre un meilleur rendement énergétique et une réduction des émissions de carbone. Entièrement interchangeable avec le modèle de moteur GTF actuel, le GTF Advantage deviendra la norme de production.

Pièces redessinées et améliorations technologiques

Le GTF Advantage comprend des pièces à durée de vie limitée entièrement redessinées et des améliorations technologiques sur l'ensemble du parcours des gaz. Il est fondamentalement plus durable, avec un débit d'air accru dans le générateur de gaz pour abaisser les températures de fonctionnement et une section chaude de pointe pour augmenter le temps passé sur l'aile. Dans la turbine haute pression (HPT), les améliorations portent notamment sur la conception d'un profil aérodynamique avancé avec des revêtements améliorés. La turbine haute pression et la chambre de combustion présentent également des trous de refroidissement optimisés en termes de taille, de forme et d'emplacement, ainsi que des techniques de perçage améliorées pour réduire l'oxydation.

Deux fois plus d'essais que le GTF actuel

Le programme d'essais GTF Advantage comprenait des essais d'endurance approfondis afin de faire progresser la maturité du produit au moment de son entrée en service. Le GTF Advantage a subi plus de deux fois plus d'essais que le moteur GTF actuel. Il bénéficie également de plus de 100 000 heures d'essais du moteur et du banc d'essai dans le cadre de tous les programmes GTF, ainsi que de 38 millions d'heures de vol en service. Certains éléments de la configuration GTF Advantage peuvent être incorporés dans le moteur GTF actuel afin d'augmenter le temps passé sous voilure. À ce jour, plus de 2 200 avions équipés de moteurs GTF ont été livrés à plus de 80 clients dans le monde. La demande pour le moteur GTF reste forte, avec 11 000 commandes et engagements de moteurs au total, toutes plateformes confondues.