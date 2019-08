Le Portugal officialise ses cinq Embraer KC-390

Le gouvernement portugais a officiellement signé le 22 août le contrat portant sur l'achat de cinq avions de transport Embraer KC-390. La cérémonie s'est déroulée sur le site d'Evora du constructeur brésilien. La commande, dont le montant n'est pas précisé, comprend la fourniture d'un simulateur de vol et de différents services de soutien. La Force aérienne portugaise doit réceptionner ses Embraer KC-390 à partir de 2023. Le KC-390 est un avion multi-missions pouvant également assurer des missions de transport de fret, de ravitaillement en vol, de lutte anti-incendie et de recherche et sauvetage. Le Portugal est associé au programme KC-390 depuis le début et ses industriels réalisent des aéro-structures de l'avion développé par Embraer. Le gouvernement portugais avait validé cette acquisition en juillet dernier. Le KC-390 doit entrer en service au sein de la Force aérienne brésilienne dans le courant du troisième trimestre de cette année.