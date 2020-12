Le piratage informatique frappe chez les avionneurs

Attaque rançongiciel chez Embraer

Embraer et Leonardo victimes d'intrusions au niveau informatique. L'avionneur brésilien Embraer a été victime d’une attaque rançongiciel le mois dernier. Le 7 décembre 2020, les pirates impliqués dans l’intrusion ont divulgué certains des fichiers privés de l’entreprise en guise de vengeance, lorsqu'Embraer a refusé de négocier, faisant le choix de restaurer les systèmes de sauvegardes sans payer la demande de rançon. Les fichiers Embraer ont été partagés sur un site hébergé sur le dark web. Les données téléchargées sur ce site comprenaient des détails sur les employés, des contrats d’affaires, des photos de simulations de vol et du code source, entre autres.

100 Go de données volées chez Leonardo

Chez Leonardo, un pirate informatique a eu accès à 99 ordinateurs dans les installations du groupe italien aérospatial et de défense Leonardo et a volé plus de 100 gigaoctets de données entre mai 2015 et janvier 2017, selon un communiqué de la police italienne publié le 5 décembre 2020. L’intrusion a finalement été détectée par Leonardo, qui a ensuite alerté la police. Les enquêtes ont conduit à l’arrestation la semaine dernière de deux individus - un ancien employé et un salarié actuel de Leonardo. 33 des 94 postes de travail infectés ont été localisés à l’usine Leonardo de Pomigliano d’Arco, près de Naples, qui fait partie de la division aéronautique du groupe. Aucune information n’a été divulguée quant à l’emplacement des 61 autres postes de travail.

https://www.air-cosmosboutique.com/produit/abonnement-numerique-1-an-aircosmos/