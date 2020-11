Le nouvel aéroport de Berlin a ouvert ses portes

C'est avec deux atterrissages des compagnies easyJet et Lufthansa que le nouvel aéroport berlinois Berlin Brandenburg (BER) a débuté ses activités le 31 octobre. Le premier vol au départ était un vol easyJet qui a décollé pour Londres-Gatwick à 6h45.

Transfert achevé le 7 novembre

Le nouveau code IATA de la plateforme "BER" est entrée en vigueur le 25 octobre. L'ancien aéroport de Berlin Schönefeld (SXF) est devenu le nouveau terminal 5 de l'aéroport Berlin Brandenburg. Ce dernier disposera à terme de trois terminaux au total, bien que le terminal 2 ne soit pas encore entré en activité à cause des taux de trafic actuels très bas, consécutifs à la crise de la pandémie du Covid-19. Progressivement, toutes les compagnies opérant au départ de l'aéroport de Berlin Tegel (TXL) auront transféré leurs activités sur le nouvel aéroport, dans la semaine précédent le samedi 7 novembre. A cette date, l'aéroport de Berlin Tegel n'opérera plus de vols commerciaux et fermer très prochainement.

183 lignes opérées

L'aéroport dispose de deux pistes : une d'une longueur de 3 600 mètres et un autre située au sud de 4 000 mètres. Elles sont distantes de 1,9 km l'une de l'autre donc elles peuvent être opérées indépendamment. 183 lignes devraient y être opérées initialement en fonctionnement normal, par 86 compagnies. Il devrait opérer un trafic de près de 36 millions de passagers.