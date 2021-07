Le nouvel Airbus A220 d'Air France se dévoile

Le tout premier Airbus A220 arborant la livrée d’Air France est sorti des ateliers de peinture d’Airbus à Mirabel, près de Montréal. La compagnie française recevra fin septembre le premier exemplaire de 60 Airbus A220-300, qu’elle a commandé pour remplacer ses Airbus A318 et A319 sur les vols court et moyen-courriers. Plus léger grâce à l’utilisation de matériaux composites, l’Airbus A220 consomme 20% de carburant en moins que les avions qu’il remplace et a une empreinte sonore réduite de 34%.

80% des sièges en couloir ou hublot

Avant de rejoindre Paris, l'avion sera soumis à une série de tests en vol et au sol. A son arrivée, il sera utilisé pendant plus d'un mois pour former les personnels navigants de la compagnie, dont certains ont débuté l'été dernier la qualification de type. Comme à chaque entrée en flotte d'un nouveau type d'appareil, Air France a constitué deux "noyaux durs", un de pilotes et l'autre de stewards et d'hôtesses. Qualifiés en amont, ces membres d'équipage auront par la suite pour mission de former leurs collègues dans le cadre de programmes internes validés par les autorités.

L'Airbus A220 d'Air France pourra accueillir 148 passagers en configuration 3-2, avec 80% des sièges en couloir ou hublot. Chaque siège sera équipé de ports USB et les clients disposeront d'un accès wifi depuis leurs appareils personnels. L'appareil a une vitesse de croisière de 870 km/heure et un rayon d'action de 2300 miles nautiques (4260 kilomètres).