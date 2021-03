Le nouvel accord de ciel ouvert US-Royaume Uni a été ratifié

Bien que la crise du transport aérien ne permette pas encore de remettre en place les liaisons internationales entre les différentes régions du monde, les nouveaux cadres des liaisons aériennes pour l'après-Covid se mettent malgré tout en place. Le DOT (Département d'Etat américain aux Transports) vient d'annoncer que le nouvel accord de "ciel ouvert" régissant les liaisons entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni entrait désormais en vigueur.

Plus d'un an de finalisation

L'accord avait été conclu le 28 novembre 2018 pour sauvegarder les relations aériennes transatlantiques dans le cadre de l'après-Brexit (auparavant, le Royaume-Uni était inclus dans l'accord régissant les liaisons aériennes entre l'Union européenne et les Etats-Unis. En novembre 2020, il a été signé par le Royaume-Uni et les US, pour une application théorique initialement prévue à partir du 1er janvier 2021.

Un accord étendu au cargo

Mais le Covid-19 continue à fortement perturber la remise en route normale de liaisons aériennes entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique. Néanmoins, le cadre est maintenant là. "L'accord remplit tous les critères de la politique américaine de "ciel ouvert" et prévoit la possibilité de droits additionnels de trafic pour toute les opérations tout cargo au départ et vers le Royaume-Uni. L'accord inclut aussi les territoires britanniques d'outremer et toutes les dépendances territoriales de la Couronne.

American Airlines et British Airways ont montré la voie

Cette entrée en vigueur est très importante car elle ouvre la voix à la reprise progressive des relations aériennes entre le Royaume-Uni et les US, qui sont parmi les liaisons internationales aériennes les plus contributives du secteur aérien mondial. En novembre 2018, le gouvernement britannique avait précisé que les relations commerciales entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique se montaient annuellement à 50 milliards de livres (soit 58,5 milliards d'euros). En novembre 2020, American Airlines et British Airways, toutes deux membres de l'alliance oneworld, avaient lancé une campagne de tests prouvant qu'il est possible de relancer les liaisons aériennes transatlantiques dans le strict respect des mesures sanitaires.