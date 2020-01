Le nouveau salon Air France d'Orly 3 a ouvert ses portes

Le nouveau salon Air France d'Orly 3 a été inauguré il y a quelques jours. La compagnie s'est associée avec Brandimage pour le design de ce salon qui s'étend sur 720 m et comprend 120 places assises. Il est accessible aux passagers Business et membres Flying Blue Elite Plus du programme de fidélité d'Air France.

Le salon est séparé en deux parties : un salon principal organisé autour d'un bar à champagne et d'un bar à vin, un petit salon plus intime comprenant un espace de co-working, un espace de relaxation avec des chaises longues, une table d'hôtes avec des chargeurs à induction intégrés et un espace bien-être équipé de deux douches.