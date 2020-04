Le nouveau radar Aesa de Saab testé en vol

Radar Aesa

Saab a terminé avec succès les premiers essais en vol de son nouveau radar Aesa en bande X, qui sera proposé comme un nouvel ajout à la famille de radars Saab PS-05 / A. Les essais ont été menés avec succès, recueillant des données tout en détectant et en suivant des objets.

Le radar est conçu pour les avions de chasse et peut être adapté à une variété de plates-formes. Comme Saab l’avait annoncé précédemment, une version de la nouvelle antenne AESA a été vendue à un client du gouvernement américain.

Conception modulaire

« Il s’agit d’une étape importante dans le développement de notre nouveau radar AESA. Nous voyons de grandes possibilités pour le radar. Sa conception modulaire, adaptable et évolutive signifie qu’il peut également être utilisé pour une gamme d’autres applications », explique Anders Carp, directeur du secteur d’activité surveillance de Saab.

C'est un Gripen D qui a servi d'avion hôte au cours des essais en vol, lequel est actuellement proposé avec le dernier radar Mk4 de Saab. La nouvelle version du radar peut être proposée aux opérateurs de Gripen C et D, en qualité de mise à niveau.

GaN pour réduire la consommation d'énergie

Le nouveau radar AESA est doté de GaN (Nitrure de Gallium), un matériau qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer la résistance à la chaleur. Ce qui permet une bande passante plus large et une plus grande fiabilité, disponibilité et efficacité. Le nouveau radar AESA à bande X aura de meilleures performances par rapport aux petites cibles, améliorera la capacité de contre-contre-mesures électroniques (ECCM).