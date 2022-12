Le moteur PW4000 de Pratt & Whitney a accumulé 150 millions d'heures de vol en 35 ans

Le moteur PW4000-94 a depassé les 150 millions d'heures de vol

Pratt & Whitney a annoncé le lundi 19 décembre 2022 que le moteur PW4000-94 pouces a dépassé les 150 millions d'heures de vol et les 35 ans d'expérience opérationnelle. Plus de 2 500 moteurs ont été livrés depuis leur mise en service en 1987. Le moteur PW4000-94 pouces dessert actuellement plus de 70 clients dans 30 pays, équipant les Boeing 747/767 et MD-11, les Airbus A300/310 et le KC-46A dans le cadre de missions de transport de passagers, de fret et de missions militaires.

Le moteur 94 pouces a été le premier modèle de la famille de moteurs à forte poussée de Pratt & Whitney pour les gros porteurs, couvrant une plage de 52 000 à 62 0000 livres de poussée. Plus de 55 % de la flotte dessert l'industrie du fret.

"Cette étape importante témoigne de l'héritage de fiabilité et de performance du moteur PW4000-94 pouces", a déclaré Bernie Zimmerman, vice-président, Moteurs commerciaux opérationnels, Pratt & Whitney. "Le 94 pouces offre une excellente flexibilité opérationnelle et une économie de carburant, ainsi qu'un niveau de bruit inférieur à celui du moteur concurrent. C'est un moteur qui a fait ses preuves sur une variété d'applications - passagers, fret et militaires."

A United Airlines, le moteur PW4000-94 pouces a rejoint la flotte sur ses Boeing 747-400 en 1989, et sur le Boeing 767-300 à partir de 1991, pour un total de 81 appareils.

"United a apprécié la fiabilité, la grande économie de carburant et les faibles coûts de maintenance de ces moteurs", a déclaré John Wiitala, vice-président des services techniques chez United. "Il n'est pas surprenant que ces moteurs Pratt & Whitney aient bien servi United et nos clients depuis 33 ans et plus."

Pratt & Whitney offre une gamme complète de services de maintenance pour les moteurs PW4000

La famille de moteurs PW4000 est soutenue par un réseau mondial établi d'installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Pratt & Whitney offre une gamme d'options de maintenance des moteurs et de soutien des produits, y compris des plans personnalisés pour répondre aux exigences uniques des clients, allant des programmes de matériel neuf et utilisable, des pièces à durée de vie limitée (LLP), des réparations de pièces aux révisions de moteurs.

L'entreprise soutient les activités des clients par le biais de services de maintenance sur l'aile et hors de l'aile, avec une variété d'étendues de travail et de plans de paiement, y compris des accords à long terme, des services à prix fixe et des solutions transactionnelles.