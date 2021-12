Le moteur du Falcon 6X certifié

Certificat de type

L'autorité canadienne de régulation de l'aviation, Transports Canada, a délivré un certificat de type pour le PW812D de Pratt & Whitney Canada, le turboréacteur qui équipe le Falcon 6X, le jet d'affaires biréacteur à grande cabine de Dassault Aviation.

Lignée Pure Power

Le générateur de gaz de ce dernier est directement issu de la lignée des «Pure Power», soit des PW1000G moins le système de soufflante réductée (GTF). C'est également ce moteur qui avait été proposé, sous forme dérivée de turbopropulseur, comme motorisation de l'AirbusA400M Atlas, mais le TP400 a été nalement retenu. Il n'en reste pas moins que le PW800 est un succès dans le domaine de l'aviation d'affaires : les versions PW814 et PW815 ont été retenues par Gulfstream pour les G500 et G600, tandis que la version PW810 avait été envisagée pour le Cessna Columbus, programme annulé en 2009.

Un nombre d'heures conséquent

Raisons pour lesquelles Pratt & Whitney Canada peut se vanter de plus de 1 150 heures d’essais en vol et plus de 20 000 heures pour la partie haute pression sur le PW812D. La famille complète du PW800 a subi plus de 130 000 heures d’essai, dont près de 40 000 heures en vol. La partie haute pression du PW800 est également intégrée à la turbosoufflante à réducteur (GTF) de Pratt & Whitney qui a plus de 11 millions d’heures à son actif depuis son lancement en 2016.

Mach 0,90

Quant au Falcon 6X qui a été conçu pour offrir une vitesse de pointe de Mach 0,90 et une autonomie de 5500 miles nautiques (10 186 km), il pourra faire le vol direct Los Angeles-Genève, Pékin-San Francisco ou Moscou-Singapour à une vitesse en régime de croisière optimal ou relier Moscou-New York, Paris-Pékin ou Los Angeles-Londres à Mach 0,85. La certification de l'appareil est prévue pour la fin 2022.