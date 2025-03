Le moteur Arriel de Safran choisi pour propulser le nouvel hélicoptère R88 de Robinson

Robinson fait le choix de l'Arriel...

Safran Helicopter Engines et Robinson Helicopter Company (RHC) ont annoncé aujourd'hui leur partenariat exclusif pour motoriser le R88. Ce nouvel hélicoptère sera équipé de l'Arriel 2W, d'une puissance de 950 shp, nouvelle variante de la famille des moteurs Arriel. Robinson Helicopter Company a sélectionné l'un des turbomoteurs figurant parmi les plus répandus sur le marché des hélicoptères légers. Avec plus de 66 millions d'heures de vol, la famille Arriel a largement poruvé sa durabilité inégalée.

... Pour son nouveau R88, un hélicoptère offrant 8 places en cabine

Le R88 est un nouveau modèle de Robinson, lequel a décidé avec de modèle d'élargir sa gamme sous la forme d'un monomoteur à turbine de 10 places, de conception épurée et doté d'un nouveau certificat de type. Le premier vol pourrait avoir lieu dès cette année, la certification et l'entrée en service étant prévues pour la fin de la décennie. La société a déjà enregistré des commandes pour le R88, d'une valeur de 3,3 millions de dollars. Avec une cabine capable de recevoir jusqu'à huit passagers ou environ 815 kg de charge utile avec le plein de carburant, les missions du R88 incluront la lutte contre les incendies aériens, le transport médical aérien, le travail utilitaire et le transport de passagers, et la cabine pourra être reconfigurée pour différents types de missions.

En version Arriel 2W avec une puissance de 950 shp

L'Arriel motorise des hélicoptères pour des missions aussi variées que le transport médical d'urgence, les opérations de sauvetage et la protection des populations. Les clients de la société Robinson bénéficieront du réseau de support de Safran Helicopter Engines, qui assure un service de proximité et un soutien MRO (maintenance, réparation et révisions) dans le monde entier.

Services moteur inclus

Pour la première fois, un hélicoptériste investit dans des services moteurs inclus dès l'acquisition de l'appareil, afin de garantir aux opérateurs un haut niveau de support directement avec Safran Helicopter Engines. À la livraison de l'appareil, les clients bénéficieront automatiquement d'un forfait Serenity comprenant des services, tels qu'une couverture des maintenances non programmées pendant 5 ans ou 2000 heures de vol, et des services numériques avancés telles que le Health Monitoring au niveau Premium.

15 500 Arriel produits à ce jour

« Robinson a choisi l'Arriel 2W de Safran Helicopter Engines pour équiper son modèle d’hélicoptère le plus grand et le plus performant en raison de ses performances et de sa fiabilité éprouvée », a déclaré David Smith, Président de Robinson Helicopter Company. L'Arriel est la famille de moteurs d'hélicoptères la plus vendue de Safran, avec plus de 15 500 unités produites pour plus de 40 types d'hélicoptères différents.