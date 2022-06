Le Morgann, un hydravion développé en France

Au rassemblement international des hydravions de Biscarosse a été présenté le Morgann, un hydravion monomoteur quatre places à aile haute conçu et développé en France. Fruit d’une lente réflexion et d’une petite équipe d’ingénieurs et techniciens, l’hydravion devrait voler dans quatre ans.

A Biscarosse, au rassemblement international des hydravions édition 2022... Les 28 et 29 mai 2022 s’est tenu à Biscarosse le rassemblement international des hydravions, sur ce lieu historique qui accueillit naguère la base d’assemblage et d’essais en vol Latécoère, puis la Compagnie Générale Aéropostale du temps de Marcel Bouilloux-Lafont avant qu’Air