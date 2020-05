Le missile hypersonique Kinzhal sur Tu-22M3

Un Khinzal plus

Les forces aériennes russes ont récemment testé une nouvelle variante du missile hypersonique Kinzhal, destinée au Tupolev Tu-22M3M. Le missile a été testé sur le Tu-22M3. Le missile fera partie des armements emportés par le Tu-22M3M et les travaux sur cette variante spécifique du Kinzhal ont commencé il y a plusieurs années. Ses essais doivent être complétés simultanément avec la modernisation menée sur le bombardier Tu-22M3M.

Le Kinzhal est le dernier système aéroporté russe qui se compose d’un avion MiG-31K comme appareil porteur et du missile hypersonique.

Tu-22M3M

Le Tu-22M3M est un bombardier supersonique, soit la version du Tu-22M3 (dite Backfire C selon le code Otan) avec un potentiel élargi. Le premier avion a décollé pour la première fois le 28 décembre 2018. La mise à niveau a permis d'équiper le bombardier de nouveaux équipements électroniques sur la base d’éléments russes. De nouveaux équipements de navigation, de communication, de commandes moteurs, d'alimentation en carburant et de guerre électronique ont été installés. Ils ont permis d'augmenter la précision de navigation, simplifié l’entretien du biréacteur et la préparation avant le vol.